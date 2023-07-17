Rusya'nın Tahıl Koridoru kararı sonrası dünya şokta! Zelenskiy, Başkan Erdoğan ve Guterres'e mektup gönderdi

Son dakika haberleri... Kremlin'den Tahıl Koridoru açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Tahıl Koridoru anlaşması şimdilik durdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse geri döneriz" denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya'dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin bilgi verdi.
17 Temmuz'da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullandı.
Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.
"İTİRAZIMIZ TARAFLARA İLETİLDİ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi." ifadesini kullandı.
ZELENSKIY'DEN İLK SÖZLER
Dünya basınının son dakika koduyla geçtiği gelişmede Zelenskiy, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen kendilerinin uyacağını ve tahıl ihracatının sürdürüleceğini kaydetti.
KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NİN RUSYA'SIZ DEVAMI İÇİN UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TALİMAT
Zelenskiy'in Basın Sözcüsü Sergey Nikiforov, sosyal medya hesabından, Zelenskiy'nin Afrikalı gazetecilere verdiği röportaj sırasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yaptığı bazı açıklamalarını paylaştı.