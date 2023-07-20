Irak İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesti!

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Kur'an'ı Kerim'in ikinci kez yakılmasının yanı sıra Irak bayrağının da yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesine karar verildiği duyuruldu.



El-Avvadi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström'ün Irak'ı terk etmesini istediğini, Irak Dışişleri Bakanlığı'na ise İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim'in çekilmesi talimatını verdiğini açıkladı.