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    • Dünya
    • 20.07.2023 16:14
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    • 20.07.2023 16:21
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    Dünyanın en derin ismi 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

    Geçtiğimiz günlerde dünyanın en derin isimi olan 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin Savunma Bakanı Li ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Kissinger,gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ülkenin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüştü. Kissinger'ın Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim sürecinde gerçekleştirdiği bu ziyaretin zamanlaması dikkat çekerken, Çin Devlet Başkanı, görüşmeye ilşkin bir açıklama yaptı. Jinping, “Eski dostlarımızı asla unutmayız” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çin Devlet Başkanı Kissinger ile bir araya geldi

    Dünyanın en derin isimi olan 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın son zamanlarda yaptığı ziyaretler oldukça dikkat çekici. Kissinger, Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede Çin halkının dostluğa önem verdiğini belirten Xi, "Ne eski dostlarımızı ne de Çin-ABD ilişkilerinin ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesine yaptığınız tarihi katkıları asla unutmayız" dedi.



    Kissinger'ın mayıs ayında 100'üncü yaşına girdiğini ve uzun yıllar içinde Çin'e 100'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Xi, 52 yıl önce Çin ve ABD çok önemli bir dönüm noktasındayken Devlet Başkanı Mao Zedong, Başbakan Zhou Enlai, ABD Başkan Richard Nixon ve Dr. Kissinger'ın olağanüstü stratejik vizyonlarıyla doğru kararı vererek iki ülke arasında normalleşme sürecini başlattığını söyledi. Xi, kararın iki ülkeye fayda sağladığını ve dünyayı değiştirdiğini belirtti.

    "ÇİN VE ABD BİR KEZ DAHA YOL AYRIMINDA"
    Dünyanın bir asırdır görülmemiş çok önemli dönüşümlerden geçtiğini ve uluslararası alanda büyük değişimler yaşandığını vurgulayan Xi, "Çin ve ABD bir kez daha yol ayrımına geldi. Bu da iki tarafın buradan nereye gidileceğine karar vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

    Çin'in ABD ile ilişkilerini istikrarlı şekilde ilerletmesi için doğru yolu bulmaya hazır olduğunu kaydeden Xi, bunun hem her iki tarafa ve hem de dünyaya fayda sağlayacağını belirtti. Xi jinping, Kissinger ve ABD'li diğer ileri görüşlü kişilerin Çin-ABD ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.

        "ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"
        ABD'li diplomat Kissinger ise ABD-Çin arasındaki ilişkilerin dünyada barış ve refahın sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı.

        Mevcut koşullar altında Şanghay Bildirisi'nde yer alan ilkelerin uygulanması gerektiğini belirten Kissinger, tek Çin ilkesine saygı duyulmasının önemine dikkat çekti. Kissinger, ABD ve Çin halkları arasındaki uzlaşmayı sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğine yönelik taahhüdünü yineledi.

        BAŞKA İSİMLERLE DE GÖRÜŞTÜ
        Henry Kissinger, Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette ayrıca Çinli üst düzey diplomat Wang Yi ve Savunma Bakanı Li Shangfu ile de bir araya geldi.
        Henry Kissinger, 1970'lerde Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptığı sırada Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde kilit bir rol oynamıştı.

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