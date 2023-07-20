Dünyanın en derin ismi 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

Dünyanın en derin isimi olan 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın son zamanlarda yaptığı ziyaretler oldukça dikkat çekici. Kissinger, Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede Çin halkının dostluğa önem verdiğini belirten Xi, "Ne eski dostlarımızı ne de Çin-ABD ilişkilerinin ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesine yaptığınız tarihi katkıları asla unutmayız" dedi.
Kissinger'ın mayıs ayında 100'üncü yaşına girdiğini ve uzun yıllar içinde Çin'e 100'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Xi, 52 yıl önce Çin ve ABD çok önemli bir dönüm noktasındayken Devlet Başkanı Mao Zedong, Başbakan Zhou Enlai, ABD Başkan Richard Nixon ve Dr. Kissinger'ın olağanüstü stratejik vizyonlarıyla doğru kararı vererek iki ülke arasında normalleşme sürecini başlattığını söyledi. Xi, kararın iki ülkeye fayda sağladığını ve dünyayı değiştirdiğini belirtti.
"ÇİN VE ABD BİR KEZ DAHA YOL AYRIMINDA"
Dünyanın bir asırdır görülmemiş çok önemli dönüşümlerden geçtiğini ve uluslararası alanda büyük değişimler yaşandığını vurgulayan Xi, "Çin ve ABD bir kez daha yol ayrımına geldi. Bu da iki tarafın buradan nereye gidileceğine karar vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Çin'in ABD ile ilişkilerini istikrarlı şekilde ilerletmesi için doğru yolu bulmaya hazır olduğunu kaydeden Xi, bunun hem her iki tarafa ve hem de dünyaya fayda sağlayacağını belirtti. Xi jinping, Kissinger ve ABD'li diğer ileri görüşlü kişilerin Çin-ABD ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.