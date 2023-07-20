Dünyanın en derin ismi 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

"ÇİN VE ABD BİR KEZ DAHA YOL AYRIMINDA"

Dünyanın bir asırdır görülmemiş çok önemli dönüşümlerden geçtiğini ve uluslararası alanda büyük değişimler yaşandığını vurgulayan Xi, "Çin ve ABD bir kez daha yol ayrımına geldi. Bu da iki tarafın buradan nereye gidileceğine karar vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



Çin'in ABD ile ilişkilerini istikrarlı şekilde ilerletmesi için doğru yolu bulmaya hazır olduğunu kaydeden Xi, bunun hem her iki tarafa ve hem de dünyaya fayda sağlayacağını belirtti. Xi jinping, Kissinger ve ABD'li diğer ileri görüşlü kişilerin Çin-ABD ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için yapıcı bir rol oynamaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.