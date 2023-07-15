New York'taki Türkevi'ne 15 Temmuz günü canını veren şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu dev bir bayrak asıldı

New York'taki Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.
Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Önal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 yıl önce demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişiminin, halkın cesur direnişiyle karşılaştığını söyledi.
Önal, "Türkiye'de yıllardır FETÖ'den kaynaklanan terör tehdidini azaltmayı başardık ancak buna rağmen daha yapılacak çok şey var." diye konuştu.