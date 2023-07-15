New York'taki Türkevi'ne 15 Temmuz günü canını veren şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu dev bir bayrak asıldı

FETÖ terör yapısının, birçok değişik kisve altında devlet yapılarına nüfuz etmeye çalıştığını belirten Büyükelçi Önal, "O halde bu vesileyle uluslararası toplumun her bir üyesine söylemek istediğim şey, bu terörist varlığın önlenmesinde bizimle dayanışma ve işbirliği içinde olmalarıdır çünkü bu sadece Türkiye'nin güvenlik ve istikrarına değil faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdittir." dedi.