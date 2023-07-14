Körfez ülkelerinde gündem Başkan Erdoğan'ın ziyareti! Türkiye'ye para akacak: Gayrimenkul, altyapı projeleri, akıllı şehirler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkmaya hazırlanıyor.
Erdoğan'ın resmi ziyaretleri, 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak.
Bölgeyle ilgili yayın yapan gazeteler, Erdoğan'ın kuracağı temaslar kapsamında politik ve ekonomik bağların geliştirilmesinin yanı sıra yatırımların artırılmasının da masada olacağını yazdı.
THE NATİONAL: İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK
BAE merkezli The National gazetesi, pazartesi günü başlayacak tur kapsamında önemli yatırım anlaşmalarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.
Erdoğan'ın "Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat ederek her türlü ilişkimizi geliştirmek istiyoruz." dediği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Erdoğan'ın planladığı seyahat öncesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği hatırlatıldı.
BAE, TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN TİCARET ORTAĞI
BAE'nin, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı olduğu, iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
Haberde, "BAE'deki liderler, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel istikrar, refah ve barışa katkıda bulunacağına inanıyor." dediği de aktarıldı.