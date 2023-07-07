Başkan Erdoğan'ın Körfez çıkarması İngiliz Reuters manşetlerinde: Hedef 30 milyar dolarlık yatırım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.
Planlanan ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.
ERDOĞAN KÖRFEZ TURUNA HAZIRLANIYOR
ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım ve diğer mali kaynakları çekmek amacıyla Körfez turuna çıkacağını yazdı.
BAE ziyareti konusunda her iki ülkeden delegelerin hazırlık aşamasında olduğu ve daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştıkları belirtildi.