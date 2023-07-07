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    • Dünya
    • 07.07.2023 15:47
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    • 07.07.2023 15:47
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    Başkan Erdoğan'ın Körfez çıkarması İngiliz Reuters manşetlerinde: Hedef 30 milyar dolarlık yatırım

    Başkan Erdoğan ve ekonomi kurmayları Türkiye’ye yatırım aktarılmasını sağlamak için Körfez turuna çıkacak. 3 ayaklı seyahat planının hedefi 25 -30 milyar dolar yatırım çekmek. Başkan Erdoğan’ın körfez ziyareti İngiliz Reuters’te manşet oldu. Reuters, Türk yetkililerin görüşlerini aldığı haberde Türkiye’nin ilk etapta 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediğini yazdı. Körfez ziyaretinde bazı anlaşmaların da imzalanacağını söyleyen kaynaklar enerji, altyapı ve savunma sektörlerinde 30 milyar dolara kadar toplam yatırım beklendiğini kaydetti.

    Körfez çıkarması İngiliz basınında: 30 milyar dolarlık...

    Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

    Planlanan ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.

    ERDOĞAN KÖRFEZ TURUNA HAZIRLANIYOR
    ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım ve diğer mali kaynakları çekmek amacıyla Körfez turuna çıkacağını yazdı.

    BAE ziyareti konusunda her iki ülkeden delegelerin hazırlık aşamasında olduğu ve daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştıkları belirtildi.

        25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇEKME HEDEFİ
        İsmi açıklanmayan Türk yetkililere işaret edilerek, Erdoğan'ın BAE'den sonra Suudi Arabistan'a ve Katar'a seyahat etme niyetinde olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

        Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

        BAŞKAN'IN KÖRFEZ ÇIKARMASI İNGİLİZ BASININDA!
        İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yapmayı planladığı ziyaretlere ilişkin haberinde, Türkiye'nin bölge ülkelerinden ilk etapta 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediğini yazdı.

        İki Türk yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerini ziyaret edeceği hatırlatılarak, Türkiye'nin söz konusu ziyaretler ile birlikte yerli varlık olarak yaklaşık 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediği aktarıldı.

        'KÖRFEZ ZİYARETİNDEN BEKLENTİLER YÜKSEK'
        İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun vadede Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerinde 30 milyar dolara kadar toplam yatırım beklendiğini kaydetti. Yetkililerden biri, 10 milyar dolar değerindeki doğrudan yatırımların 'kısa süre içinde gelmesi gerektiğini ve çok önemli olduğunu' ifade etti. Yetkili, "Körfez ziyaretinden beklentiler yüksek. Önemli bazı anlaşmalar imzalanacak" diye konuştu.

        Yetkili, Körfez ülkelerinden beklenen yatırımların 'doğrudan yatırımlar olacağını, bu durumun Türk ekonomisine güveni göstereceğini, bunun ise son derece önemli olduğunu' ifade etti.
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        Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın Körfez çıkarması İngiliz Reuters manşetlerinde: Hedef 30 milyar dolarlık yatırım
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