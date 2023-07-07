Başkan Erdoğan'ın Körfez çıkarması İngiliz Reuters manşetlerinde: Hedef 30 milyar dolarlık yatırım

İki Türk yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerini ziyaret edeceği hatırlatılarak, Türkiye'nin söz konusu ziyaretler ile birlikte yerli varlık olarak yaklaşık 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediği aktarıldı.

'KÖRFEZ ZİYARETİNDEN BEKLENTİLER YÜKSEK'

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun vadede Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerinde 30 milyar dolara kadar toplam yatırım beklendiğini kaydetti. Yetkililerden biri, 10 milyar dolar değerindeki doğrudan yatırımların 'kısa süre içinde gelmesi gerektiğini ve çok önemli olduğunu' ifade etti. Yetkili, "Körfez ziyaretinden beklentiler yüksek. Önemli bazı anlaşmalar imzalanacak" diye konuştu.