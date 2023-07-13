Yunanistan'daki göçmen faciasında yeni detay: Tehdit etmişler

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde, geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin, aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmişti. Çipras, göçmenlerin kendisine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.