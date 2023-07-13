Yunanistan'daki göçmen faciasında yeni detay: Tehdit etmişler

Ege'de geri itmelerle çok sayıda göçmeni ölüme terk eden Yunanistan, Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciasında sergilediği insanlık dışı tavırla tüm dünyanın tepkisini çekti.
Türkiye'nin uluslararası alanda delilleriyle ortaya koyduğu Yunan zulmü, yüzlerce göçmenin kaybolduğu felaketin ardından nihayet Batı basını ve dünya kamuoyunun dikkatini çekti.
Göçmen faciasına ilişkin BBC'nin haberinde, teknenin, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından halatlarla çekilmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılarak yetkililer tarafından kurtulan göçmenlere "sessiz kalın" denildiği öne sürüldü.
Haberde ayrıca, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin gemideki 9 Mısırlıyı insan kaçakçısı olarak teşhis etmeleri için göçmenlere baskı uyguladığı ifade edildi.
Kalamata Savcısı ve Sorgu Hakimi, 20 Haziran'da, tekneden kurtulan ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Mısırlının tutuklanmasını kararlaştırmıştı.
YUNANİSTAN AÇIKLARINDA FACİA
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.