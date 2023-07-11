ABD'li Senatör Lindsey Graham Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdir etti!

ABD'li Senatör Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasının ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine engelini kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DÜNYAYA HARİKA BİR MESAJ"

Bu adımın "NATO'yu daha güçlü yapacağı ve dünyaya harika bir mesaj gönderdiği" değerlendirmesinde bulunan Graham, "Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.