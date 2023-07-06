Mark Zuckerberg'in yönetimindeki Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Musk'ın bu açıklamalarının nedeninin ise yapay zekâ teknolojisine beslediği düşmanca tavır olabileceği belirtiliyor.
Twitter'da cumartesi günü binlerce kullanıcı, hata mesajları aldı. DownDetector'a göre, Birleşik Krallık'ta bildirilen 5.300'den fazla ve ABD'de 7.500'den fazla kesinti dahil olmak üzere yaklaşık 13.000 kullanıcı siteye erişimle ilgili sorunlar bildirdi. Kullanıcılar, yeniden erişim sağlayabildiklerinde ise sitenin kullanılamadığını tweetlediler.
SEBEBİ YAPAY ZEKA OLABİLİR
Yaşanan sorundan hemen önce ise Elon Musk, cuma gecesi, yapay zekâ şirketlerinin platformdan aşırı şekilde veri aldığını tweetlemişti. Ardından da kullanıcılar oturum açmadan tweet'leri görüntüleyemediklerinden ve tweet önizlemelerini bir bağlantıyla paylaşamadıklarından şikayet etmeye başladılar. Musk, yapay zekâya karşı geçici bir önlem olduğunu söyleyerek platformda yapılan sınırlamaların listesini sıraladı.
ChatGPT gibi yapay zekâ botları, internetten çekilen oldukça büyük miktardaki içeriği okuyarak eğitiliyor ve Musk, yapay zekâ şirketlerinin Twitter verileri üzerinden ödeme yapmadan eğitmelerine karşı son derece sert bir tavır takınıyor. Platformda aldığı ve tüm dünyada tepki çeken kararının nedeninin de bu olabileceği üzerinde duruluyor.