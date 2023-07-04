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    • Dünya
    • 04.07.2023 12:03
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    • 04.07.2023 12:03
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    Meta, Twitter'a rakip olacak uygulamayı duyurdu: Threads kullanıma açılıyor | Elon Musk'ın karanlık yüzü deşifre oldu: "Çalışanları korkuyor"

    Sosyal medya devi Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk'ın kullanıcıların her gün görüntüleyebileceği tweet sayısını sınırlandırmasının ardından kullanıcılar büyük tepki göstermişti. Twitter'dan yapılan açıklamayla popüler yönetim araçlarından TweetDeck'in 30 gün içinde paralı hale geleceği açıklandı. Tüm bu gelişmeler sonrası kullancılar farklı uygulamaları yönelmeye başlarken Mark Zuckerberg'in yönetimindeki Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açacağını duyurdu. Öte yandan Musk'ın iki yıl boyunca hayatını takip eden biyografi yazarı Walter Isaacson, ünlü milyarder hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Elon Musk’ın karanlık yüzü deşifre oldu

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı devraldı ve şirketin kurulduğu 2006'dan bu yana en büyük skandalları beraberinde getirdi. Musk'ın alışılmadık yönetim tarzı hem kullanıcıların hem de reklamverenlerin siteden uzaklaşmasına neden oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Musk'ın yaptığı son hamle ile tepkiler iyice büyüdü. Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarının çoğuna, "kullanım limiti aşıldı" uyarısı geldi. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Twitter'daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını söyledi.

    Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti. Gelen tepkilerin ardından Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

    Musk'ın bu açıklamalarının nedeninin ise yapay zekâ teknolojisine beslediği düşmanca tavır olabileceği belirtiliyor.

    Twitter'da cumartesi günü binlerce kullanıcı, hata mesajları aldı. DownDetector'a göre, Birleşik Krallık'ta bildirilen 5.300'den fazla ve ABD'de 7.500'den fazla kesinti dahil olmak üzere yaklaşık 13.000 kullanıcı siteye erişimle ilgili sorunlar bildirdi. Kullanıcılar, yeniden erişim sağlayabildiklerinde ise sitenin kullanılamadığını tweetlediler.

    SEBEBİ YAPAY ZEKA OLABİLİR
    Yaşanan sorundan hemen önce ise Elon Musk, cuma gecesi, yapay zekâ şirketlerinin platformdan aşırı şekilde veri aldığını tweetlemişti. Ardından da kullanıcılar oturum açmadan tweet'leri görüntüleyemediklerinden ve tweet önizlemelerini bir bağlantıyla paylaşamadıklarından şikayet etmeye başladılar. Musk, yapay zekâya karşı geçici bir önlem olduğunu söyleyerek platformda yapılan sınırlamaların listesini sıraladı.

    ChatGPT gibi yapay zekâ botları, internetten çekilen oldukça büyük miktardaki içeriği okuyarak eğitiliyor ve Musk, yapay zekâ şirketlerinin Twitter verileri üzerinden ödeme yapmadan eğitmelerine karşı son derece sert bir tavır takınıyor. Platformda aldığı ve tüm dünyada tepki çeken kararının nedeninin de bu olabileceği üzerinde duruluyor.

        FATURALARI ÖDEMEDİ İDDİASI

        Gelen tepkiler üzerine ortaya atılan bir iddia ise gündemde yerini aldı. Twitter'ın Google Cloud'un "service" ücretini ödemediği öne sürüldü.

        ShifDelete'in aktardığına göre; bu ücret aslında Google tarafından kesilmiş bir elektrik faturası gibi. Musk faturaları zamanında ödemediği içinse Google Twitter uygulaması üzerinde bir erişim kısıtlamasına gitti. Elon Musk ise bunun yeni bir özellik olduğunu bildirdi.

        Konu hakkında Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Musk, kullanıcıların 'sosyal medya bağımlısı' olduğunu ve bu sınırlamayla 'dünyaya bir iyilik yaptığını' savundu.

        "DÜNYA İÇİN BİR İYİLİK YAPIYORUM"

        Musk, Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."

        "AİLENİ VE ARKADAŞLARINI GÖRMEK İÇİN TELEFONDAN UZAKLAŞ"

        Musk'ın diğer mesajıysa şöyle: "Derin transtan uyanın, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş"

            REKLAMVERENLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

            Musk, Twitter gelirini artırmak amacıyla bu yılın başlarında başlattığı aylık 7 £ (8 $) abonelik hizmetini devreye almıştı.

            Milyarder iş insanı şirketi devraldığından ve maliyetleri kısmak ve iflası önlemek için iş gücünün yaklaşık dörtte üçünü işten çıkardığından bu yana gelir keskin bir şekilde düştü.

            Bazı reklamverenler uzun zamandır Twitter'a reklam vermeyi reddediyordu.

            Musk kısa süre önce, reklamverenleri geri kazanmaya çalışmak için uzun süredir NBC Universal yöneticisi Linda Yaccarino'yu Twitter'ın CEO'su olarak işe aldı.

            Ancak pazarlama uzmanları, kullanıcıların okuyabileceği tweet sayısını geçici olarak sınırlama hamlesinin Bayan Yaccarino'nun çabalarını baltalayabileceği ve platformun reklam işi için 'felaket' olabileceği konusunda uyardı.

            RAKİP SİTELERE YÖNELDİLER

            Reklamcıları geri dönmeye ikna etmeyi zorlaştıracak olan bu hamle kullanıcıların da tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcıların bu son olaydan sonra Bluesky gibi rakip sitelere katılmak için platformdan ayrıldığı gözlemlendi.

            Yaşanan yoğunluk sebebiyle platform cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ekibimiz mevcut performans sorunlarını çözmeye devam ederken, Bluesky kayıtlarını geçici olarak duraklatacağız" ifadeleri kullanıldı. Twitter'daki kargaşa, merkezi olmayan, kullanıcı odaklı yapısıyla övünen Mastodon'da da bir faaliyet artışına neden olmuş gibi görünüyor.

            Mastodon'un aktif kullanıcı tabanı son gün içinde 110.000 arttı. Mastodon'un yaratıcısı ve CEO'su Eugen Rochko, dün platformda "fena değil' şeklinde bir paylaşım yaptı.

                JACK DORSEY'DEN AÇIKLAMA

                Twitter'ın yaşadığı bu sorunlar üzerine, şimdilerde BlueSky'ın kurucusu olan, ancak geçmişte Twitter'ın başında olan Jack Dorsey de bir açıklama yaptı. Dorsey, "Twitter'ı çalıştırmak zordur. Kimseye bu stresi yaşatmak istemiyorum. Ekibin çok büyük kısıtlamalar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Kararları uzaktan eleştirmek kolay… ki ben de suçluyum… Ama amacın Twitter'ın başarılı olduğunu görmek olduğunu biliyorum."

                Dorsey ikinci bir tweet'te de "Umarım bu yükü hafifletmeye yardımcı olmak için bitcoin ve nostr gibi gerçekten sansüre dayanıklı açık protokoller geliştirmeyi düşünürler. Herkes için iyi ve açık interneti korumak açısından kritik." ifadelerini kullandı.

                META DA YENİ BİR PLATFORM KURUYOR
                BlueSky'ın kurucusu olan Dorsey'in ardından Instagram ve Facebook'un sahibi teknoloji şirketi Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i 6 Temmuz'da kullanıma sunacağını duyurdu. BBC'nin haberine göre, ücretsiz uygulamada görüntülenecek içerik sayısında sınır olmayacağı tahmin ediliyor.

                Uygulamanın ara yüzüne ait görsellerde yeni platformun Twitter'a benzerliği dikkati çekerken, Meta, Threads'in "metin tabanlı sohbet uygulaması" olacağını açıkladı.

                    App Store üzerinden indirilecek Threads, konum bilgisi, satın alınan ürünler ve internet geçmişi gibi pek çok veriye erişebilecek.

                    THREADS, TWİTTER'A GERÇEK RAKİP OLABİLİR
                    Threads, Twitter'a rakip olarak çıkan ilk uygulama değil. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu "Truth Social"ın yanı sıra "Mastadon" ve "Bluesky" uygulamaları Twitter'a rakip çıkmıştı.

                    Başka şirketlerden gördüğü fikirleri sahibi olduğu sosyal medya platformlarına başarılı şekilde uygulamasıyla bilinen Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, sahip olduğu maddi kaynaklar ile Twitter'a gerçek rakip olması bekleniyor.

                    Instagram ile entegre çalışacak Threads ile yüz milyonlarca hesaba ulaşmayı hedefleyen Zuckerberg, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra verdiği çeşitli kararlar nedeniyle platformu kullanmayı bırakanları da yeni uygulamaya çekebilmeyi umuyor.

                    TWEETDECK PARALI OLUYOR
                    Geçen yıl "ücretli doğrulama hizmeti" başlatan Twitter, son olarak popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde paralı hale geleceği açıkladı. Yapılan açıklamada Tweetdeck kullanıcılarının tüm arama, liste ve sütunlarının yeni Tweetdeck'e otomatik olarak taşındığı belirtildi.

                    ZUCKERBERG, MUSK'IN "KAFES DÖVÜŞÜ" TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ
                    Threads'in açılma duyurusunun, Musk'ın, Zuckerberg'e "kafes dövüşü" teklifinden sonra gelmesi dikkati çekti.

                    Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

                    ELON MUSK NEDEN BÖYLE DAVRANIYOR?
                    Elon Musk'ın iki yıl boyunca hayatını takip eden biyografi yazarı Walter Isaacson, milyarderin zaman zaman "şeytan moduna" geçebildiğini söyledi belirtti.

                    İsaacson, Musk'ın bu halini son derece üretken ancak "karanlık" ve "gerçek bir empati eksikliği" olarak tanımladığı bir durum olarak değerlendirdi.

                    "ELON MUSK'IN BU TAVRI İŞLERİ HALLETMESİNİ SAĞLIYOR"
                    Biyografi yazarı, Perşembe günü bir Twitter Spaces röportajı sırasında Musk'ın eski kız arkadaşı olan müzik sanatçısı Grimes'ın bu terimi icat ettiğini söyledi. Grimes, Musk'ın şeytan modundayken etrafında olmanın "tatsız" olabileceğini ama bunun "işleri halleden" bir mod olduğunu söyledi.

                    Isaacson, Musk hakkındaki biyografisini Eylül ayında yayınlamayı planlıyor. Isaacson, aralarında Steve Jobs ve Leonardo da Vinci'nin de bulunduğu pek çok yenilikçinin biyografisini yazan bir yazar olarak tanınıyor. Biyografi yazarı, Musk ve Steve Jobs da dahil olmak üzere pek çok parlak ve başarılı insanın "karanlık bir çizgisi" olduğunu söyledi.

                        ÇALIŞANLARI KORKUTUYOR!
                        Isaacson, Musk'ın durumunda, milyarderin bazı çalışanlarını korkutabilecek "manyakça bir aciliyet duygusuna" sahip olduğunu söyledi. İnsanlar onun aciliyet duygusuna uymadığında CEO'nun tavrının değişeceğini söyledi.

                        Elon Musk için "Karanlıkta kalırdı ve o kişiyi o an parçalara ayıracağını bilirdim," diyen Isaacson, milyarderin Twitter'ı ilk ele geçirdiği ve sosyal medya sitesinin personelinin yarısından fazlasını tasfiye ettiği dönemde bunun yaygın bir olay olduğunu sözlerine ekledi.

                        Musk'ın günlük yaşamını yaklaşık iki yıl boyunca gözlemleyen biyografi yazarı, öfke anlarını izlemenin kendisi için "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

                        "İNSANLAR ONA KÖTÜ HABER VERMEKTEN KORKUYOR"
                        Yazar, Elon Musk'ın insanlara karşı zaman zaman belirli monotonlukta çok acımasız olduğu ve personellerin dersi özümsemeleri durumunda hiç kızmamış gibi davrandığını belirtti. Açıklamalarına devam eden yazar, çalışanların Elon Musk'a bir sorunu belirtmek istedikleri zaman ondan oldukça fazla korktuklarını da sözlerine ekledi.

                        Isaacson, Musk'ın "karanlık yönünü" ve risk alma isteğini babasıyla olan ilişkisine ve gençliğinde maruz kaldığı zorbalığa bağlıyor. Isaacson, Elon Musk'ın öfke nöbetlerine eğilimli olabileceğine dikkat çeken ilk kişi olmaktan çok uzak.

                        Tesla'nın kurucu ortağı Martin Eberhard daha önce Insider'a verdiği demeçte Musk'ın Tesla ile ilgili basın haberlerinde kendisine bağırdığını söylemişti.

                        The Wall Street Journal'dan Tim Higgins de Musk hakkında daha önce kaleme aldığı bir biyografide, milyarderin Tesla'daki montaj hattında üst düzey yöneticilere ve çalışanlara patlamasıyla ün saldığını ve hatta bazılarını öfkeyle işten çıkardığını söylemişti.

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                        Haberler Dünya Meta, Twitter'a rakip olacak uygulamayı duyurdu: Threads kullanıma açılıyor | Elon Musk'ın karanlık yüzü deşifre oldu: "Çalışanları korkuyor"
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