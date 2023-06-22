Kafes dövüşü mü yapacaklar? Mark Zuckerberg ve Elon Musk arasında olay yazışma!

Diğer bir tweetinde de Musk, "'The Walrus' adını verdiğim, hiçbir şey yapmadan rakibimin üstüne yattığım harika bir hamlem var." esprisini yaptı.

MUSK, "TWİTTER'A ALTERNATİF PLATFORM" SÖYLENTİLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Musk, Zuckerberg'in "Thread" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.