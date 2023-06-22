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    • Teknoloji
    • 22.06.2023 16:22
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    • 22.06.2023 16:26
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    Kafes dövüşü mü yapacaklar? Mark Zuckerberg ve Elon Musk arasında olay yazışma!

    Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde barındıran Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurdu.

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    Kafes dövüşü yapacaklar!

    Mark Zuckerberg ile Elon Musk karşı karşıya geldi!

    KAFES DÖVÜŞÜ
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurdu.

    Zuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Bana konum gönder" paylaşımında bulundu.

    The Verge Editörü Alex Heath, Twitter'daki paylaşımında, bir Meta sözcüsünün, Zuckerberg'in, Musk ile dövüşme konusunda ciddi olduğunu kaydettiğini aktardı.

    Musk ise Zuckerberg'in gönderisine yanıt olarak UFC dövüşlerinin yapıldığı Las Vegas'taki Octagon Arena'ya atıfla "Vegas Octagon" ifadesini kullandı.

    Diğer bir tweetinde de Musk, "'The Walrus' adını verdiğim, hiçbir şey yapmadan rakibimin üstüne yattığım harika bir hamlem var." esprisini yaptı.

    MUSK, "TWİTTER'A ALTERNATİF PLATFORM" SÖYLENTİLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    Musk, Zuckerberg'in "Thread" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.

        Twitter'ın sahibi Musk, "Eminim dünya başka bir seçeneği olmadan sadece Zuckerberg'in parmağıyla oynatmasını bekleyemez." paylaşımında bulunmuştu.

        MUSK LGBT TERÖRÜNE KARŞI BAYRAK AÇMIŞTI
        Twitter'ın sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde LGBT terörüne çanak tutan ABD Başkanı Biden'a ve Beyaz Saray'a tepki göstermişti. Musk, "Sen hükümetsin, onlar senin çocukların değil. Çocuklarımız devlete yem değil" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Teknoloji Kafes dövüşü mü yapacaklar? Mark Zuckerberg ve Elon Musk arasında olay yazışma!
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