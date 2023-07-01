Sosyal medya uygulaması olan Twitter'da hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşandı. Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarılarıyla karşı karşıya geldi.
Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.
Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.
"GEÇİCİ SINIRLARI UYGULADIK"
Yaşanan sorunların ardından Elon Musk'tan konuya yönelik açıklama geldi: