TWITTER LİMİTLERİ NELER?

Direkt Mesajlar: Günlük 500 adet

Tweetler: Günlük 2 bin 400 adet (Retweetler de tweet olarak sayılıyor)

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez

Takip etme: Günlük teknik limit 400

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.

Söz konusu limitler aşıldığı zaman kullanıcılar limit aşımı uyarısıyla karşılaşıyor ancak bugün yaşanan erişim sorunun doğrudan limitlerle ilgili olmayabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu yeni sınırlama kararı çok sayıdaki Twitter kullanıcısının tepkisine neden oldu.

İşte o tepkiler:

"O zaman herkesin beğendiği tweetler de ana sayfama düşmesin. Her gün bu platformu daha nasıl mahvedebiliriz diye uğraşıyorlar"