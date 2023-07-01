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    • Dünya
    • 01.07.2023 21:30
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    • 01.07.2023 22:21
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    Twitter'a erişim sorununa Elon Musk'tan açıklama geldi! "Geçici sınırlar uyguladık"

    Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarının çoğuna, "kullanım limiti aşıldı" uyarısı geldi. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Twitter’daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını söyledi.

    takvim.com.tr
    Twitter’da yeni sınırlama!

    Sosyal medya uygulaması olan Twitter'da hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşandı. Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarılarıyla karşı karşıya geldi.

    Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

    Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.

    "GEÇİCİ SINIRLARI UYGULADIK"
    Yaşanan sorunların ardından Elon Musk'tan konuya yönelik açıklama geldi:

        "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık: Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlıdır. Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar. Günde 300'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar"

        TWİTTER HESABI AÇIK DEĞİLSE GÖRÜNTÜLENME OLMAYACAK
        Söz konusu açıklamaya göre hesabı olmayan kişiler artık üçüncü taraf uygulamalardan paylaşılan tweetleri görüntülemeyecek. Aynı durum hesabı olan fakat oturum açık olmayan cihazlar için de geçerli. Buna göre üçüncü taraf uygulamadan paylaşılan bir tweet varsa o cihazda Twitter hesabı açık değilse yine görüntülenme olmayacak.

        Elon Musk ve Twitter yönetimi bu şekilde hesabı olan kişilerin platformda daha aktif olacağını ve hesabı olmayan kişilerin ise sosyal medya platformuna kayıt olabileceğine teşvik edileceğini düşünüyor.

            TWITTER'DA NEDEN LİMİTLER VAR?
            Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.

            TWITTER LİMİTLERİ NELER?
            Direkt Mesajlar: Günlük 500 adet

            Tweetler: Günlük 2 bin 400 adet (Retweetler de tweet olarak sayılıyor)

            Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez

            Takip etme: Günlük teknik limit 400

            Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.

            Söz konusu limitler aşıldığı zaman kullanıcılar limit aşımı uyarısıyla karşılaşıyor ancak bugün yaşanan erişim sorunun doğrudan limitlerle ilgili olmayabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu yeni sınırlama kararı çok sayıdaki Twitter kullanıcısının tepkisine neden oldu.

            İşte o tepkiler:

            "O zaman herkesin beğendiği tweetler de ana sayfama düşmesin. Her gün bu platformu daha nasıl mahvedebiliriz diye uğraşıyorlar"

            "Görüntülenme hakkınızdan bir tane kullandığım için özür dilerim bu arada"

                "Kısaca verin parayı tiki alın diyor"

                "Kotayı doldurmak için aynı tweetleri mecburen yeniden okuyacağız"

                MUSK'TAN GELEN TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA
                Elon Musk gelen tepkiler üzerine tweet görüntüleme kısıtlamasını yakında güncelleyeceğini duyurarak, "Yakında doğrulananlar için 8000, doğrulanmamışlar için 800 ve doğrulanmamış yeniler için 400'e yükselen oran limitleri" dedi.

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                Haberler Dünya Twitter'a erişim sorununa Elon Musk'tan açıklama geldi! "Geçici sınırlar uyguladık"
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