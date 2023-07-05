Biden ve Kristersson, savunma işbirlikleri ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüştü





NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SON DURUM

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi. İsveç, Türkiye ve NATO, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

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