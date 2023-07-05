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    • Dünya
    • 06.07.2023 05:08
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    • 06.07.2023 05:08
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    Biden ve Kristersson, savunma işbirlikleri ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yeni bir ABD-İsveç Savunma İşbirliği Anlaşması dahil iki ülke arasında derinleşen savunma işbirliklerini ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüştü.

    AA
    Kristersson kritik zirve öncesi Biden ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD'nin başkenti Washigton DC'de bulunan Beyaz Saray'da bir araya geldi.



    ABD, İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLEDİĞİNİ YİNELEDİ
    Görüşme öncesi iki lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteği yineleyerek, İsveç'in NATO'ya üyeliğini sabırsızlıkla beklediğini aktardı. Kristersson ise daveti için Biden'a teşekkür ederek, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği "çok takdir ettiğini" söyledi.



    NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SON DURUM
    İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi. İsveç, Türkiye ve NATO, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

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