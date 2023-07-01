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    • Dünya
    • 01.07.2023 17:27
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    • 01.07.2023 17:27
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    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

    Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Suudi Arabistan’dan Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

    Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca bu yıl ilki düzenlenen "2023 Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı.

    Bakanlık yerleşkesindeki törene 100'ün üzerinde ülke katılırken, yarışmaya Hac ve Umre Bakanlığının belirlediği kriterleri sahip 30 ülke kabul edildi.

    Yarışmada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hacılarına verdiği hizmet ve proje çeşitliliğine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığını 30 ülke arasından, "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilikle ödüllendirdi.

    Başkan Erbaş'a ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia verdi.
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