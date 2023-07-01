Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca bu yıl ilki düzenlenen "2023 Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı.