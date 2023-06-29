Fransa'da Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanlarına alçak saldırı! Türkiye'den tepki

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.

Saldırganların AZTV çalışanlarının kamerasını alarak kırdıkları, kendilerini ise silahla tehdit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin bu olayı objektif bir şekilde soruşturması, gazetecilere silahla saldıranların tespit edilerek cezalandırılması ve verilen zararın tazmin edilmesi için gerekenin yapılması talep edildi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ ŞİDDETLE KINADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilere yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Saldırının kısa sürede Fransız kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim."

Fahrettin Altun, saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar diledi, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.