



NELER YAŞANMIŞTI?

Polis, Nanterre kentinde sabah saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu bir aracı durdurdu. Olay anına ilişkin görüntülerde duran araçta, polisle sürücünün bir süre konuştuğu, daha sonra polislerden birinin sürücüye ateş açtığı görülüyor. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Afrika kökenli sürücü yaralı bir şekilde yoluna devam etti. Ancak bir direğe çarparak durdu. Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçtı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN