Fransız meclisinde, hükümete soru faslında Yeşiller (EELV) partili milletvekili Sabrina Sebaihi, bu sabah Nanterre kentinde polisin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirterek, sürücünün ailesine başsağlığı diledi.
Sebaihi, polisin silahını kendisi için hayati tehlike teşkil eden belirli durumlarda kullanması gerektiğini vurguladı.
Nanterre'de meydana gelen olayın görüntülerinin "korkunç" olduğunu ifade eden Sebaihi, ölen sürücünün aracı hareket halindeyken polislerin fiziksel olarak tehlikede olmadığını savundu.
Sebaihi, bu olaya benzer durumların daha önce Paris ve Nice kentlerinde de yaşandığını anımsatarak, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e "Neden cumhuriyetimizde 'dur' ihtarına itaatsizlik etmek göğse veya kafaya bir kurşunla cezalandırılabilir?" sorusunu yöneltti.