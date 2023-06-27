Fransa'da sağlık sistemi can çekişiyor... Ülkenin kuzeyinde bulunan Strasbourg'da hastalar tedavi olmak şöyle dursun muayene bile olamıyor.
Hastanelerde boş yatak, sedye ve yeterli sağlık personeli bulunmuyor. Hastalar ise sıcak havada güneşin altında otoparklarda saatlerce bekletiliyor.
Acil hastaların durumu ise oldukça vahim... Birçoğu saatlerce ambulanslar içerisinde tedavi bekliyor. Geride bıraktığımız Eylül ayında Fransa'da 81 yaşındaki yaşlı bir adam 20 saatten fazla sedyede tedavi edilmeyi bekledikten sonra yaşamını yitirmişti.
Ülkedeki sendikalar ve hasta bakıcıları da mevcut düzen karşısında kazan kaldırmış vaziyette.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, Fransız medyasının nabzını tuttu. Çöken sağlık sistemi karşısında yapılan haber ve yorumları sizler için derledi.
VÜCUDUNDA KIRIK BULUNAN HASTALAR SAATLERCE BEKLETİLİYOR
TF1 isimle Fransız yayıncı, "Strasbourg'da otoparkta tedavi gören hastalar" başlıklı bir haber yayına verdi.
Söz konusu haberde çöken sağlık sistemi örneklerle anlatılıyor, vücudunda kırıklar bulunan hastaların acılar içerisinde saatlerce bekletildiği aktarılıyor.
"BEKLENMEDİK ÖLÜMLER" FAZLA OLABİLİR...
Öte yandan yetersizlikle boğuşan hastanelerdeki 'beklenmedik ölümler' soruşturma altına alındı. TF1'in bir hemşireden aktardığına göre 'beklenmedik ölümler'in sayısının fazla olmasının muhtemel olduğu söyleniyor, söz konusu hemşire konuya ilişkin "Söylenenler, bildiklerimiz ve sahadaki gerçeklik arasında tutarsızlık" var diyor.
STRASBOURG ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NDE %140 DOLULUK
"franceinfo" isimli haber sitesi "Strasbourg acil otoparkında tedavi gören hastalar" başlıklı haberle Fransa'da çöken sağlık sistemini okurlarına aktardı.
Strasbourg Üniversite Hastanesi'ndeki durumun vehameti otoparkta sıralanan ambulanslarla bir kez daha gözler önüne serildi.
Söz konusu hastanede bugün (27 Haziran 2023) tamı tamına %140 doluluk kayıtlara geçti. Hastane yönetimi ise yorum yapmaktan kaçınıyor...