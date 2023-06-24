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    • 24.06.2023 20:56
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    Rusya'da Wagner krizi: Çeçen birlikler Rostov'da...

    Rus devleti ile Wagner’in silahlı ayaklanmasına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini açıkladıktan sonra harekete geçti. Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov’a gönderdi. Wagner’in kontrolündeki Rostov’a hareket eden çok sayıda Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Rusya’da Wagner krizi: Çeçen birlikler Rostov’da!

    Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı ayaklanma devam ediyor.

    Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini açıkladıktan sonra harekete geçti.

    Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'i hainlikle suçlayan Kadirov, Çeçen birliklerini Wagner savaşçılarına karşı isyanın merkezi Rostov'a gönderdi. Wagner'in kontrolündeki Rostov'a hareket eden çok sayıda Çeçen birliği, akşam saatlerine doğru bölgeye giriş yaptı.

        Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov'a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov'un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de muhtemel çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam ediyor.

        Çeçen birlikler zırhlı araç ve teçhizatla Rostov'a ulaşırken, Wagner savaşçıları da Rostov'un kritik noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Rostov sakinleri de muhtemel çatışmalara karşı kentten ayrılmaya devam ediyor.

        RUSYA'DA WAGNER KRİZİ...
        Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

        Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti..

        Prigojin Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı..

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        Haberler Dünya Rusya'da Wagner krizi: Çeçen birlikler Rostov'da...
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