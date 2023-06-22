Son dakika: Kaybolan denizaltını arama çalışmaları kapsamında Titanik yakınlarında bir enkaz bulundu

Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding'in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları sırasında flaş bir gelişme yaşandı.
ENKAZ BULUNDU, GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
ABD Sahil Güvenliği, kaybolan denizaltı Titan'ın arama çalışmaları sırasında Titanik yakınlarında bir enkaz bulunduğunu duyurdu.
Öte yandan kayıp denizaltı ile ilgili resmi açıklama yapılacağı duyuruldu.
DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI
Belgelere göre, kayıp denizaltının sahibi OceanGate şirketi, denizaltı aracının geliştirilme biçiminden kaynaklı güvenlik sorunları yaşanabileceği konusunda defalarca uyarıldı.
Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge, 2018'de Seattle Bölge Mahkemesinde görülen bir davaya göre, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini ve "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdı.
Lochridge, OceanGate'in seçimlerinin, "yolcuları potansiyel bir aşırı tehlikeye maruz bırakacağını" kaydetti.
OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak karşı dava açtı ve 2018'de işten çıkardı.
Şirket, Lochridge'in "bir mühendis olmadığını ve mühendislik hizmetleri vermesi için işe alınmadığını" belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının yapımının 2020-2021'de tamamlandığı, dolayısıyla davada atıfta bulunulan gemiyle aynı olmayacağı kaydedildi.
DENİZ TEKNOLOJİSİ TOPLULUĞU DA UYARMIŞTI
OceanGate, 2018'de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha aldı.
Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edildi.
250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TEHLİKELİ YOLCULUK
Titanik'in batığına 2021 yılından bu yana üç yıldır tur düzenliyor. 2021'deki ilk seferi için kişi başına 100 ila 150 bin dolar ücret alan firma, 2023 fiyat tarifesini kişi başı 250 bin dolar olarak duyurmuştu.