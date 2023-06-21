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    • Dünya
    • 21.06.2023 12:27
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    • 22.06.2023 11:53
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    Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Ölüm evinde korkunç detaylar: Cinsel ilişki itirafının ardından çelişkili ifadeler...

    Dünya Yunanistan'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. Yunanistan'ın turizm cenneti olarak anılan Kos (İstanköy) Adası'nda pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı kadının cesedi ormanlık bir alanda yarı çıplak ve parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu. Talihsiz kadının terk edilmiş evde öldürüldüğü öne sürüldü. Katil zanlısının cinsel ilişki itirafı ortalığı karıştırırken verdiği çelişkili ifadeler failin birden fazla kişi olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çöp torbasında cesedi bulunmuştu! Yeni detaylar...

    Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan donduran bir cinayet meydana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi kaybolmuştu. Sırlarla dolu olayda yeni bir detay ortaya çıktı.

    27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi yarı çıplak ve parçalara ayrılmış şekilde Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulunmuştu.

    Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söyledi.

    "CESEDİN ÜZERİ DALLARLA KAPATILDI"
    İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söylemişti. Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söylemişti.

        Korkunç cinayetin ardından ölüm evine ait görüntüler basınla paylaşılmıştı. Katil zanlısı suçsuz olduğunu iddia ederken yaptığı çelişkili açıklamalar kafaları karıştırdı.

        CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
        Zanlının sarhoşken Anastasia Rubinska ile ilişkiye girdiğini itiraf etmesinin ardından tecavüz suçlaması da dikkate alınmıştı. Bu nedenle tecavüz şüphesi ile araştırmanın seyri değişmişti.

        "MARKETTE TANIŞTIK"
        Sabah'ın haberine göre; katil zanlısı o gün mini marketin önünde genç kadın ile tanıştığını ve birlikte eve gittiklerini söyledi. İddialara göre, katil zanlısı bir süre orada kaldıktan sonra genç kadını motosikletle ünlü bir et lokantasının önüne götürdüğünü belirtti.

            YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
            32 yaşındaki katil zanlısının bir ortağı daha olduğu iddialar arasında yer aldı. Zanlının ev arkadaşının ikisini bir arada gördüğünü ve ardından birlikte evden ayrıldıklarını söylediği ifade edilen haberde, cinayet masasının ek ifade talep ettiği belirtildi.

            FAİL BİRDEN FAZLA KİŞİ OLABİLİR
            Cinayet ile ilgili soruşturma devam ederken failin birden fazla kişi olabileceği ihtimali de gündemde yerini koruyor. Cinayetin aydınlatılması için laboratuvardan gelecek sonuçlar bekleniyor.

            TALİHSİZ KIZ SEVGİLİSİNE MESAJ ATMIŞ
            Anastasia Rubinska kaybolmadan birkaç saat önce sevgilisine mesaj atmış. Sevgilisi buluşacakları yere gitse de Anastasia'yı bulamamış bunun ardından arama çalışmaları başlamıştı.Öte yandan Anastasia Rubinska'nın 32 yaşındaki katil zanlısının yanında da sevgilisine mesaj attığı ve 'rahatsız' hissettiğini ifade ettiği iddia edilenler arasında...

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            Haberler Dünya Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Ölüm evinde korkunç detaylar: Cinsel ilişki itirafının ardından çelişkili ifadeler...
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