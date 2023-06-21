Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Ölüm evinde korkunç detaylar: Cinsel ilişki itirafının ardından çelişkili ifadeler...

"CESEDİN ÜZERİ DALLARLA KAPATILDI"

İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söylemişti. Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söylemişti.