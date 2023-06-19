Yunanistan bu cinayeti konuşuyor! Çöp torbasında parçalara ayrılmış halde bulundu

Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan tüyler ürpertici bir cinayet medyana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi ortadan kaybolmuştu. Kos'ta yapılan arama çalışmalarının ardından genç kadın hakkındaki korkunç gerçek gün yüzüne çıktı.
27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi pazar günü arama çalışmalarına gönüllü katılan bir kişi tarafından Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililerden edinilen bilgilere göre genç kadının ölüm nedeninin boğulma olduğunu belirtildi.
Yunanistan'da faaliyet göstern bir gazete olan Kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söyledi.
Talihsiz kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç ortaya çıkardı.
CESEDİ ÇÖP TORBASINA KOYMUŞ
Yunanistan'da yayınlanan günlük gazete Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulundu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.
İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.
Polonyalı Anastasia Rubinska, olay geceesi yüksek oranda alkol aldı. Bilincinin kapanacağını düşünen kadın, erkek arkadaşına mesaj attı.