Yunanistan bu cinayeti konuşuyor! Çöp torbasında parçalara ayrılmış halde bulundu

Yunanistan'da faaliyet göstern bir gazete olan Kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söyledi.

Talihsiz kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç ortaya çıkardı.

CESEDİ ÇÖP TORBASINA KOYMUŞ

Yunanistan'da yayınlanan günlük gazete Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulundu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.