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    • Yaşam
    • 19.06.2023 12:38
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    • 19.06.2023 12:38
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    Yunanistan bu cinayeti konuşuyor! Çöp torbasında parçalara ayrılmış halde bulundu

    Yunanistan'da yaşanan korkunç cinayet tüm dünyanın gündeminde. Yunanistan'ın turizm cenneti olarak nitelendirilen Kos (İstanköy) Adası'nda pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı kadının cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Yetkililer cesedin üzerinin dallarla kaplı olduğu ve parçalara ayrıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan bu cinayeti konuşuyor!

    Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan tüyler ürpertici bir cinayet medyana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi ortadan kaybolmuştu. Kos'ta yapılan arama çalışmalarının ardından genç kadın hakkındaki korkunç gerçek gün yüzüne çıktı.

    27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi pazar günü arama çalışmalarına gönüllü katılan bir kişi tarafından Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililerden edinilen bilgilere göre genç kadının ölüm nedeninin boğulma olduğunu belirtildi.

    Yunanistan'da faaliyet göstern bir gazete olan Kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söyledi.

    Talihsiz kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç ortaya çıkardı.

    CESEDİ ÇÖP TORBASINA KOYMUŞ
    Yunanistan'da yayınlanan günlük gazete Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulundu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.


    İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.

    PolonyaAnastasia Rubinska, olay geceesi yüksek oranda alkol aldı. Bilincinin kapanacağını düşünen kadın, erkek arkadaşına mesaj attı.

        Erkek arkadaşı gelmeden önce, beş kişilik bir Pakistanlı-Bangladeşli erkek grubuyla karşılaştı. Bu gruptaki dört kişi, kadını evlerine götürmeyi teklif ettiklerini ancak kendileriyle gelmediklerini iddia ettikleri için serbest bırakıldı.

        ARABA KAZASINDA YARALANDIM DEDİ
        Bangladeş uyruklu olan beşinci kişi isi Anastasia Rubinska'yı evine motosikletle götürdü. Rubinska'nın cesedi, gözaltına alınan cinayet şüphelisi 32 yaşında adamın evinin bir kilometre uzağında bulundu. Ayrıca Rubinska'nın cep telefonunun SIM kartı çıkarılmış halde evin yarım kilometre uzağında bulunduğu bildirildi.

        Yunan medyasına göre polis, şüphelinin evinde Rubinska'nın DNA'sına da rastlandı. Haberlere göre polis, Bangladeş asıllı şüphelinin üzerinde çizikler ve mücadeleye dair yaralar gördü. Şüpheli ise bir araba kazasında yaralandığını iddia etti.

        İTALYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞTI
        In.gr'nin aktardığına göre şüpheli, Rubinska ile evinde ilişkiye girdiğini ve daha sonra partnerini alacağı yere bıraktığını öne sürdü. Ancak gen kadın evden hiç çıkmamış. Yunan polisi, olayda tecavüz ve cinayetten şüpheleniyor. Çünkü Bangladeşli adamda boğuşma ve tırnak izlerine rastlandı. Genç kadının direnmiş olabileceği ve bunun sonucunda tecavüzcüsü tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üstünde duran Yunan polisi, iddiasını kuvvetlendirecek bir delil buldu: Bangladeş uyruklu şüpheli, Polonyalı kadını kaybolduktan sonra İtalya'ya tek yönlü uçak bileti almıştı.

        Yunan medyası, şüphelilerin tamamının çalışma izni bulunduğunu açıkladı.

        Genç kadının cesedi ve eşyaları, adli tıp incelemesi için Atina'ya götürüldü. Kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsi ile belirleneceği ifade ediliyor.

            5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
            Öte yandan olayla ilgili ilk etapta toplam beş kişi gözaltına alındı ancak dördü serbest bırakıldı.

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            Haberler Yaşam Yunanistan bu cinayeti konuşuyor! Çöp torbasında parçalara ayrılmış halde bulundu
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