Fransa'da İslam düşmanlığı büyüyor: Hedef Müslüman kadınların kıyafeti! Yasaklanması gündemde

İslam karşıtlığıyla bilinen Fransa'da her gün yeni bir skandal yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilkokuldaki öğrencilerden bazılarının namaz kılması ülkenin adeta gündemine oturmuştu. Müslüman öğrencilerin kıldığı namaz, okul müdürleri ve belediye başkanlarını rahatsız ederken Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye konuya ilişkin skandal bir mektup yazmıştı.
Estrosi yalnızca bununla da kalmadı. Milletvekillerini göreve çağırırken "Laik Cumhuriyetin muhafızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olay ülke gündeminde büyük yankı bulurken, Belediye Başkanı Christian Estrosi Başbakan'a gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.