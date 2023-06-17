Fransa'da İslam düşmanlığı büyüyor: Hedef Müslüman kadınların kıyafeti! Yasaklanması gündemde

Panot, Müslüman karşıtlığının, özellikle de kadınlara yönelik olduğunda birçok gazete için çok sattırdığını belirtti.

LFI Milletvekili David Guiraud geçen hafta konuk olduğu BFMTV'de, devletin "bir giysinin dini olup olmadığına" karar vermeye yetkisi olmadığını ve Müslüman olmayan kişilerin de abaya giydiğini kaydetti.

Arapçada "pardösü" anlamına gelen "abaya", Orta Doğu'da dışarı çıkıldığında giyilen bir dış giysi. Avrupa ve Fransa'da da gündelik hayatta kullanılan abayanın, ülkelere göre rengi ve şekli değişiklik gösterebiliyor.