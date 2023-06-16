Fransa'da İslam düşmanlığı: Namaz kılan öğrencilerden rahatsız oldular! Başbakan'a mektup: "Acil önlem alın"

AB'de en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Fransa'da, günlerdir ilkokullarda namaz kılan öğrenciler konuşulurken konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN NAMAZ KILMASI RAHATSIZLIK YARATTI
İslam karşıtlığıyla bilinen ülkede çok sayıda ilkokuldaki Müslüman öğrencilerin namaz kılması okul müdürleri ve belediye başkanlarında büyük rahatsızlık yaratırken olaya ilişkin dilekçe hazırlandı.
"BU ÇOK AĞIR BİR DURUM MÜDAHALE ŞART"
Hatta Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye yazdığı mektupta olaya derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgularken yaşanan olay için "Bu çok ağır bir durum" ifadesini kullandı.