Fransa'da İslam düşmanlığı: Namaz kılan öğrencilerden rahatsız oldular! Başbakan'a mektup: "Acil önlem alın"

"BU ÇOK AĞIR BİR DURUM MÜDAHALE ŞART"

Hatta Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye yazdığı mektupta olaya derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgularken yaşanan olay için "Bu çok ağır bir durum" ifadesini kullandı.