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    • Dünya
    • 16.06.2023 20:33
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    • 16.06.2023 21:07
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    Fransa'da İslam düşmanlığı: Namaz kılan öğrencilerden rahatsız oldular! Başbakan'a mektup: "Acil önlem alın"

    İslam karşıtlığıyla bilinen Fransa'da İslamofobi giderek artarken, ilkokuldaki öğrencilerden bazılarının namaz kılması ülkenin adeta gündemine oturdu. Müslüman öğrencilerin kıldığı namaz, okul müdürleri ve belediye başkanlarını rahatsız ederken Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye konuya ilişkin skandal bir mektup yazdı. Estrosi, yazdığı mektupta "Bu çok ağır bir durum, Cumhuriyet'in muhafızı olmalıyız" ifadeleri ile şikayetini dile getirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Namaz kılan öğrencilerden rahatsız oldular!

    AB'de en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Fransa'da, günlerdir ilkokullarda namaz kılan öğrenciler konuşulurken konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN NAMAZ KILMASI RAHATSIZLIK YARATTI
    İslam karşıtlığıyla bilinen ülkede çok sayıda ilkokuldaki Müslüman öğrencilerin namaz kılması okul müdürleri ve belediye başkanlarında büyük rahatsızlık yaratırken olaya ilişkin dilekçe hazırlandı.

    "BU ÇOK AĞIR BİR DURUM MÜDAHALE ŞART"
    Hatta Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye yazdığı mektupta olaya derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgularken yaşanan olay için "Bu çok ağır bir durum" ifadesini kullandı.

        "LAİK CUMHURİYETİN MUHAFIZI OLMALIYIZ"
        Estrosi diğer yandan milletvekillerini göreve çağırırken "Laik Cumhuriyetin muhafızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

        GÖNDERDİĞİ MEKTUBU SOSYAL MEDYADA YAYINLADI
        Yaşanan olay ülke gündeminde büyük yankı bulurken, Belediye Başkanı Christian Estrosi Başbakan'a gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı. Estrosi "Cumhuriyetin okullarımız olan kutsal alanlarına dini sokmaya yönelik bu girişimler karşısında tepkimiz kesin, kolektif ve kararlı olmalıdır. Hiçbir şeyi kaçırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

        FRANSA'YA ŞERİAT GELİYOR
        Gazeteci Ömer Aydın sosyal medya hesabından Fransa'daki durumu paylaşırken "Türkiye'yi bilmem ama Fransa'ya gerçekten şeriat geliyor", "Eğitim Bakanı bu tür bir olay tolere edilemez demiş. "Derhal cumhuriyet değerlerini tatbik edici bir ekibi olay yerine gönderiyoruz" diyor. Naapacaklar, bizimkiler gibi 3 çocuğa 10. Yıl marşı mı söyletecekler acaba, irrite laik teyzeler eşliğinde" ifadelerini kullandı.

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