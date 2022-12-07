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    • Dünya
    • 07.12.2022 23:27
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    • 07.12.2022 23:42
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    Alman hükümetinden İslamofobi ve ayrımcılık itirafı: Müslümanlar iki kat fazla ırkçılığa maruz kalıyor

    Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesinde her gün ırkçılık olaylarının yaşandığını ancak Müslümanların iki kat daha fazla ırkçılığa maruz kaldıklarını söyledi. Faeser, ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele edeceklerini ve Müslümanların Alman toplumuna entegrasyonunu kolaylaştıran projeleri destekleyeceklerinin sözünü verdi.

    AA
    takvim.com.tr
    Almanya’da Müslümanlara iki daha fazla ayrımcılık yapılıyor

    Almanya İslam Konferansı'na katılan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser burada yaptığı konuşmada, "Almanya'da pek çok insan her gün ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor. Müslümanlar iki kat daha fazla ırkçılık yaşıyor. İslam dininin mensupları olarak ve aynı zamanda göçmen kökenli insanlar olarak sıklıkla düşmanlık ve reddedilme ile karşı karşıya kalıyorlar." dedi.



    IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE SÖZÜ
    Nancy Faeser, koalisyon hükümetinin ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele için önlemler alacağı ve Müslümanların Alman toplumuna entegrasyonunu ve daha güçlü katılımını teşvik edecek projeleri destekleyeceği sözünü verdi.

    Faeser, ayrıca İçişleri Bakanlığının Alman İslam Konferansı'nın çalışmaları için yeni bir yaklaşım benimseyeceğini ve ülkedeki Müslümanların çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak için daha geniş katılımı savunacağını ifade etti.



    YURT DIŞINDAN İMAM GÖNDERİMİNİ AZALTACAKLAR
    İçişleri Bakanı ayrıca Almanya'daki imamların başka devletler tarafından atanmasına son verilmesi için atamaların kademeli olarak azaltılmasını istediğini belirterek, "Hedefimiz tüm yurt dışından atamaların sonlandırılana kadar yurt dışından Almanya'ya gönderimleri azaltmak. Almanya'ya gönderilen imamlar konusu özellikle Türkiye'yi de ilgilendiriyor." diye konuştu.

    Faeser, bakanlığının bu çerçevede Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığıyla temas halinde olduğunu ve müsteşar Juliane Seifert'in geçen hafta Ankara'da bu konuyu görüştüğünü belirtti.

    Faeser, Almanca konuşan ve Almanya'nın yaşamsal gerçekliğine aşina olan imamların toplumsal açıdan da faydalı olacağını ifade etti.



        DİN GÖREVLİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TÜRKİYE'DEN
        Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) yaklaşık 900 camisindeki din görevlisi ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Türkiye'den karşılanıyor.

        2006'da Alman devletiyle ülkedeki Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilen Almanya İslam Konferansı'na farklı kurum ve kuruluşlardan bu yıl 160 temsilci davet edildi.



        ALMANYA'DAKİ OKULLARDA MÜSLÜMAN AYRIMCILIĞI
        Alman İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Dr. Beate Rudolf, okullarda ayrımcılığa uğrayan Müslüman öğrencilerin durumunda bir iyileşme olmadığını söyledi.

        Rudolf, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Ayrımcılığa uğrayan Müslüman öğrencilerin durumunda bir iyileşme yok. Bu alanda harekete geçilmesi gerektiğini görüyoruz." dedi.



        PARLAMENTOYA SUNULAN RAPORDA MÜSLÜMAN AYRIMCILIĞI YER ALMADI
        Dr. Rudolf, Almanya'daki insan hakları durumundaki gelişmelere ilişkin bu yıl parlamentoya sunulan yıllık raporda bu konuya hiç değinilmediğini de kaydetti.

        Almanya'daki devlet okullarında, kız çocukları başta olmak üzere genç Müslüman öğrencilere karşı ayrımcılık yapıldığına dair çok sayıda rapor bulunuyor.

        Entegrasyon ve Göç Uzman Konseyi (SVR) tarafından yayımlanan araştırmada Almanya'da Müslümanlara karşı ayrımcılığın yaygın olduğu ifade edildi.



            BÜYÜK ÇOĞUNLUK MÜSLÜMANLARA KARŞI
            Ankete katılanların yaklaşık yüzde 48'i "İslam'ın Alman toplumuyla uyumlu olmadığına" inandığını söylerken, yüzde 29'u ülkede İslam'ın yaşanmasının kısıtlanmasını önerdi.

            Ankete katılan Almanların yaklaşık yüzde 44'ü Müslüman kuruluşların devletin güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerektiğini belirtirken, sadece yüzde 16'sı böyle bir adıma karşı çıktı.

            ALMANYA'DA 5 MİLYON MÜSLÜMAN VAR
            Almanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki en büyük ikinci Müslüman nüfusa sahip ülke olarak kayıtlara geçerken resmi rakamlara göre ülkede yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor.



            AŞIRI SAĞCILAR IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİYİ KÖRÜKLEDİ
            Almanya'da son yıllarda, mülteci krizini istismar eden ve göçmen korkusunu körüklemeye çalışan aşırı sağcı grupların ve partilerin propagandalarının da etkisiyle artan ırkçılık ve İslamofobi vakalarına tanık oldu.

            Alman makamları 2021'de en az 662 İslamofobik nefret suçunu kayıt altına aldı. Geçen yıl ocak ve aralık ayları arasında 46'dan fazla cami saldırıya uğradı ve Müslüman karşıtı şiddet sonucu en az 17 kişi yaralandı.

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            Haberler Dünya Alman hükümetinden İslamofobi ve ayrımcılık itirafı: Müslümanlar iki kat fazla ırkçılığa maruz kalıyor
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