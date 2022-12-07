Alman hükümetinden İslamofobi ve ayrımcılık itirafı: Müslümanlar iki kat fazla ırkçılığa maruz kalıyor

Almanya İslam Konferansı'na katılan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser burada yaptığı konuşmada, "Almanya'da pek çok insan her gün ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor. Müslümanlar iki kat daha fazla ırkçılık yaşıyor. İslam dininin mensupları olarak ve aynı zamanda göçmen kökenli insanlar olarak sıklıkla düşmanlık ve reddedilme ile karşı karşıya kalıyorlar." dedi.
IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE SÖZÜ
Nancy Faeser, koalisyon hükümetinin ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele için önlemler alacağı ve Müslümanların Alman toplumuna entegrasyonunu ve daha güçlü katılımını teşvik edecek projeleri destekleyeceği sözünü verdi.
Faeser, ayrıca İçişleri Bakanlığının Alman İslam Konferansı'nın çalışmaları için yeni bir yaklaşım benimseyeceğini ve ülkedeki Müslümanların çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak için daha geniş katılımı savunacağını ifade etti.
YURT DIŞINDAN İMAM GÖNDERİMİNİ AZALTACAKLAR
İçişleri Bakanı ayrıca Almanya'daki imamların başka devletler tarafından atanmasına son verilmesi için atamaların kademeli olarak azaltılmasını istediğini belirterek, "Hedefimiz tüm yurt dışından atamaların sonlandırılana kadar yurt dışından Almanya'ya gönderimleri azaltmak. Almanya'ya gönderilen imamlar konusu özellikle Türkiye'yi de ilgilendiriyor." diye konuştu.
Faeser, bakanlığının bu çerçevede Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığıyla temas halinde olduğunu ve müsteşar Juliane Seifert'in geçen hafta Ankara'da bu konuyu görüştüğünü belirtti.
Faeser, Almanca konuşan ve Almanya'nın yaşamsal gerçekliğine aşina olan imamların toplumsal açıdan da faydalı olacağını ifade etti.