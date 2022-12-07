Alman hükümetinden İslamofobi ve ayrımcılık itirafı: Müslümanlar iki kat fazla ırkçılığa maruz kalıyor





YURT DIŞINDAN İMAM GÖNDERİMİNİ AZALTACAKLAR

İçişleri Bakanı ayrıca Almanya'daki imamların başka devletler tarafından atanmasına son verilmesi için atamaların kademeli olarak azaltılmasını istediğini belirterek, "Hedefimiz tüm yurt dışından atamaların sonlandırılana kadar yurt dışından Almanya'ya gönderimleri azaltmak. Almanya'ya gönderilen imamlar konusu özellikle Türkiye'yi de ilgilendiriyor." diye konuştu.



Faeser, bakanlığının bu çerçevede Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığıyla temas halinde olduğunu ve müsteşar Juliane Seifert'in geçen hafta Ankara'da bu konuyu görüştüğünü belirtti.



Faeser, Almanca konuşan ve Almanya'nın yaşamsal gerçekliğine aşina olan imamların toplumsal açıdan da faydalı olacağını ifade etti.