AB Polis Teşkilatı Europol'den terör itirafı: PKK, Avrupa'da propaganda için para toplamaya devam etti

Raporda, AB vatandaşlığı veya oturumu sahibi olan terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giderek buralarda silahlı çatışmalara katıldıkları ve tüm bu faaliyetlerin PKK'nın ana organizasyonu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Raporda, PKK'nın, terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için AB'de lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu aktarıldı.

TERÖR, AVRUPA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

AB üyesi ülkelerde, 2022'de terörün ciddi tehdit oluşturduğu ifade edilen raporda, geçen yıl AB topraklarında planlanan, başarısız olan ve hayata geçirilen terör saldırısı sayısının 28 olduğu belirtildi.