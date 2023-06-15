AB Polis Teşkilatı Europol'den terör itirafı: PKK, Avrupa'da propaganda için para toplamaya devam etti

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı raporda, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için AB üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı kaydedildi.
EUROPOL'DEN TERÖR İTİRAFI | VİDEO İZLE
Avrupa'da aşırı sol eğilimli kişilerin çatışma bölgelerinde terör örgütü PKK'ya katıldığı aktarılan raporda, terör örgütü saflarında savaştıktan sonra geri dönen bu kişilerin, AB üyesi ülkeler açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı.
PKK'nın, AB'deki aşırı sol örgütler ve anarşist gruplarla yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen raporda, bu ilişkiler kapsamında Suriye'de YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerde aşırı solcu ve anarşist gruplara silahlı eğitim verildiği ifade edildi.
TOPLANAN PARALAR YPG'YE DE GÖNDERİLDİ
YPG'nin Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edildiği anlatılan raporda, terör örgütünün AB'de topladığı paraları, Suriye'de YPG militanlarını desteklemek için kullandığı vurgulandı.
Raporda, PKK'nın "kampanya" adını verdiği para toplama etkinlikleriyle AB topraklarında büyük miktarda fon elde ettiği bildirildi.
2022'de İtalya'da bir kişinin, Almanya'nın Bremen, Kassel, Leverkusen ve Nuremberg şehirlerinde de 4 kişinin PKK terör örgütü üyeliği sebebiyle gözaltına alındığı aktarılan raporda, terör örgütünün AB içerisinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla gelir elde ettiğine işaret edildi.