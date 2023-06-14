Sürekli ders veren Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! Kadına şiddet korkunç boyutlarda

RAKAMLAR GERÇEKTEN UZAK

İngiliz polisinin bir çok davayı kasıtlı olarak görmezden geldiği hatta eğer bu şikayetler bir meslektaşı için geldiyse işlem yapmadan kapattığı, raporlarda yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Bu nedenle elde edilen rakamların gerçek değerlerden oldukça uzak olduğu ifade ediliyor.



SON 10 YILIN EN YÜKSEĞİ

İngiltere'de yapılan bir araştırmada her 3 günde 1 kadının erkekler tarafından katledildiği açıklandı. Mart 2019'dan Mart 2020'ye kadar, Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya ve Galler) toplam 207 kadın öldürüldü. Bu, yaklaşık dört cinayetten birinin kurbanının kadın olduğu anlamına geliyor. Bir önceki yıl ise 241 kadın cinayete kurban gitti. Bu, son on yılın en yüksek rakamıydı.