Sürekli ders veren Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! Kadına şiddet korkunç boyutlarda

HER 2 GÜNDE BİR KADIN CİNAYETİ İŞLENİYOR

Fransa'da ise bu durum İngiltere'ye göre daha kötü. 2022 yılına ait bir rapora göre ülkede her 2 günde bir kadın bir erkek tarafından öldürülüyor. Yapılan bir ankete göre ülkede her 2 kadından biri cinsel saldırıya maruz kalırken ülkede her yıl ortalama 94 bin kadın tecavüze uğradı ya da tecavüz girişimi mağduru oldu.İslamofobik saldırıların yüzde 75'i de kadınları hedef alıyor.