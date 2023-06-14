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    • Dünya
    • 14.06.2023 13:53
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    • 14.06.2023 14:26
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    Sürekli ders veren Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! Kadına şiddet korkunç boyutlarda

    Her fırsatta insan hakları savunuculuğunu soyunan ve diğer ülkelere ders vermeye kalkan Avrupa’nın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı. Sicilleri şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sicilleri pek parlak olmayan ABD, İngiltere, Fransa’yı takip eden ülkeler arasında yer alan Almanya’da yapılan bir anket akıllara durgunluk verdi. Yapılan anket sonucuna göre; Almanya'da her 3 erkekten biri kadına şiddeti 'normal' olarak değerlendiriyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Batı’nın gerçek yüzü ortaya çıktı!

    İnsan haklarının savunuculuğuna soyunan ve her fırsatta diğer ülkelere ahkam kesen Avrupa'da skandal bir anket yayımladı. Yayımlanan ankette Batı'nın karanlık ve çirkin yüzü gözler önüne serildi.

    İNGİLİTERE'DE ŞİKAYETLERİN %90'I İNCELENMİYOR
    İngiltere'de son zamanlarda artan kadına cinayetleri 'şiddet salgını' olarak nitelendirilmeye başlandı. Kadın düşmanlığının cezai suç kapsamına alınması gerektiği belirtilen ülkenin başkentinde, kadınların sokakta yürürken cinayete kurban gittiği belirtildi. Üstelik ülkede kadına yönelik şiddet şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği bilinenler arasında.

    Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi (NPCC), Ekim 2021-Mart 2022 döneminde her 10 şikayetten dokuzunun davayla sonuçlanmadığını duyurmuştu.

    RAKAMLAR GERÇEKTEN UZAK
    İngiliz polisinin bir çok davayı kasıtlı olarak görmezden geldiği hatta eğer bu şikayetler bir meslektaşı için geldiyse işlem yapmadan kapattığı, raporlarda yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Bu nedenle elde edilen rakamların gerçek değerlerden oldukça uzak olduğu ifade ediliyor.

    SON 10 YILIN EN YÜKSEĞİ
    İngiltere'de yapılan bir araştırmada her 3 günde 1 kadının erkekler tarafından katledildiği açıklandı. Mart 2019'dan Mart 2020'ye kadar, Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya ve Galler) toplam 207 kadın öldürüldü. Bu, yaklaşık dört cinayetten birinin kurbanının kadın olduğu anlamına geliyor. Bir önceki yıl ise 241 kadın cinayete kurban gitti. Bu, son on yılın en yüksek rakamıydı.

        HER 2 GÜNDE BİR KADIN CİNAYETİ İŞLENİYOR
        Fransa'da ise bu durum İngiltere'ye göre daha kötü. 2022 yılına ait bir rapora göre ülkede her 2 günde bir kadın bir erkek tarafından öldürülüyor. Yapılan bir ankete göre ülkede her 2 kadından biri cinsel saldırıya maruz kalırken ülkede her yıl ortalama 94 bin kadın tecavüze uğradı ya da tecavüz girişimi mağduru oldu.İslamofobik saldırıların yüzde 75'i de kadınları hedef alıyor.

        ŞİDDET UYGULAMAK NORMAL
        Tüm bu bilgilerin ardından Almanya'da yapılan bir anketin sonucu çirkin tabloyu gözler önüne serdi. Ankete göre, genç erkeklerin üçte biri kadınlara şiddet uygulamanın 'Normal' olduğunu dile getiriyor.
        Bin erkeğin katıldığı 'Gerilim Sahası Erkeklik' başlıklı bir ankette, Alman toplumundaki erkeklerin sahip oldukları rol ve genç erkeklerin toplum içindeki konumları ele alındı.



        "BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM"
        Sonuçlar durumun vehametini ortaya koydu. Yaşları 18 ile 35 arasında değişen erkek katılımcıların yüzde33'ü partneri ile tartışma sırasında arada sırada şiddete başvurmalarının kabul edilebilir bir durum olduğunu belirtti.Yüzde 34'lük bir kısım ise partnerinin kendisine 'saygı duyması' için şiddet kullanabileceğini belirtti.

        ANKET SONUÇLARI ÜRKÜTÜCÜ
        "Federal Erkekler Forumu" adlı sivil toplum kuruluşu uzmanlarından Karsten Kassner ise Funke medya grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, anket sonuçlarını "ürkütücü" diye nitelendirdi. Kassner, "Sorun erkeklerin üçte birinin kadınlara yönelik fiziksel şiddeti hafife alması. Bunun acilen değişmesi şart" diye vurguladı.



            GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI
            Ancak bu raporun sonuçlarının sürpriz olmadığı ifade edildi. Bu çalışmayı yapan Fikri Anıl Altıntaş, Almanya'da erkeklerin kadına şiddet uygulamasının günlük yaşamın bir parçası olduğunu ifade ediyor.

            ALMANYA'DA ACI TABLO
            Plan International'ın toplumdaki erkek rolüne dair anketi Almanya'da kadına yönelik şiddeti bir kez daha masaya yatırdı. Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) geçen yıl Kasım ayında açıkladığı istatistiklere göre Almanya'da 2021 yılında saatte 13 kadın şiddete maruz kaldı.
            2021 yılında partneri ya da eski partneri tarafından şiddete maruz kalanların toplam sayısı 143 bin 16. Bu vakaların yüzde 80,3'ünde kurbanlar kadındı. Bu vakalar ağır yaralama, kasıtlı yaralama, tehdit, aşağılama ve tecavüz olarak sıralandı. Rapora göre Almanya'da 2021'de en az 109 kadın öldürüldü.

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            Haberler Dünya Sürekli ders veren Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı! Kadına şiddet korkunç boyutlarda
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