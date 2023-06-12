Son dakika: Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İtalyan haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Nisan 2023 akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastaneden mesaj veren Berlusconi "Bu sefer de atlatacağım" mesajını vermişti.

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