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    • Dünya
    • 12.06.2023 11:42
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    • 12.06.2023 11:48
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    Son dakika: Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... İtalyan haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

    Berlusconi öldü

    Son dakika haberleri... İtalyan haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

    İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

    Nisan 2023 akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastaneden mesaj veren Berlusconi "Bu sefer de atlatacağım" mesajını vermişti.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Dünya Son dakika: Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
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