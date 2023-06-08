Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o sözü küresel ekonomi çevresinde geniş yankı uyandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kurala dayalı politika oluşturmaya olan bağlılığını teyit ettiği aktarıldı.

ABC NEWS: ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİ

ABC News televizyonu, Şimşek'in TBMM'de yemin ettikten kısa bir süre sonra paylaştığı mesajlarda şeffaflık vurgusu yaptığını kaydetti:

Şimşek, Türkiye'nin maliyesini 'şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik' ile yönetme sözü verdi.

Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı olan Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildiği ifade edildi.