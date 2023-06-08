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    • Dünya
    • 08.06.2023 10:13
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    • 08.06.2023 10:13
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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o sözü küresel ekonomi çevresinde geniş yankı uyandırdı

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin Yüzyılı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in "Ekibimi güçlendireceğim" ifadesi küresel ekonomi çevrelerinde büyük yer buldu.

    O söz küresel ekonomi çevresinde gündem oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün peş peşe yaptığı açıklamalarla kritik mesajlar verdi.

    Şimşek, acil önceliklerinin, ekiplerini güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak olduğunun altını çizdi.

    ŞİMŞEK'İN MESAJLARI DÜNYADA SES GETİRDİ
    Öngörülebilirlik mesajı veren Şimşek, bunun için kurallara dayalı politika oluşturma taahhütlerini teyit ettiklerini söyledi.

    Şimşek'in mesajları, küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD merkezli Bloomberg'de gündem oldu.

    BLOOMBERG: 900 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ İÇİN GÜVENİLİR PROGRAM SÖZÜ

    "Şimşek güvenilir program sözü verdi" başlıklı haberde, Türkiye'nin yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 900 milyar dolarlık ekonomiyi yönetmek ve güvenilir bir program tasarlamak üzere yeni bir ekip kuracağını söylediği belirtildi.

        "ENGELLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
        Bilgi ve birikime işaret eden Bakan Şimşek'in, tüm engellerin üstesinden gelebileceklerini ifade ettiği kaydedildi:

        Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.

        YAHOO FİNANS: KURALA DAYALI POLİTİKAYA BAĞLILIĞINI TEYİT ETTİ
        Yahoo'nun finans sayfasında yer alan haberde, Şimşek'in ekibini güçlendirmeye ve güvenilir ekonomik program oluşturmaya acil öncelik vereceği bilgisi paylaşıldı.

        Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kurala dayalı politika oluşturmaya olan bağlılığını teyit ettiği aktarıldı.

        ABC NEWS: ŞEFFAFLIK SÖZÜ VERDİ
        ABC News televizyonu, Şimşek'in TBMM'de yemin ettikten kısa bir süre sonra paylaştığı mesajlarda şeffaflık vurgusu yaptığını kaydetti:

        Şimşek, Türkiye'nin maliyesini 'şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik' ile yönetme sözü verdi.

        Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı olan Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildiği ifade edildi.
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        Haberler Dünya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o sözü küresel ekonomi çevresinde geniş yankı uyandırdı
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