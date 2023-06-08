Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o sözü küresel ekonomi çevresinde geniş yankı uyandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün peş peşe yaptığı açıklamalarla kritik mesajlar verdi.
Şimşek, acil önceliklerinin, ekiplerini güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak olduğunun altını çizdi.
BLOOMBERG: 900 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ İÇİN GÜVENİLİR PROGRAM SÖZÜ
"Şimşek güvenilir program sözü verdi" başlıklı haberde, Türkiye'nin yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 900 milyar dolarlık ekonomiyi yönetmek ve güvenilir bir program tasarlamak üzere yeni bir ekip kuracağını söylediği belirtildi.