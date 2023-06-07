Miçotakis Türkiye'yi işaret etti: Yunanistan'ın karşısında büyük ve öngörülemez bir komşu var!

Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle 25 Haziran'daki seçim sonucunda partisi Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesi ve başbakan olması gerektiğini belirtti.

Kiryakos Miçotakis, "Bu önemli zira Türkiye bugün güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip, Yunanistan'da ise geçici hükümet var. Eğer birinci partiye fazladan milletvekili veren sistemle yapılmış olsaydı seçimler, bizim de istikrarlı ve tek başına iktidara gelmiş bir hükümetimiz olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu. Son aylarda ikili ilişkilerde iyileşme olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Seçimlerin her zaman yeni bir başlangıca vesile olabileceğine inanırım." dedi. Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek istediğini daha önce de kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, "Önümüzdeki aylarda üzerinde ilerleme kaydedebileceğimiz yol haritasını tekrar şekillendirmek için Litvanya Vilnius'ta buluşma fırsatımız olacak." diye konuştu.