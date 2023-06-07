Miçotakis Türkiye'yi işaret etti: Yunanistan'ın karşısında büyük ve öngörülemez bir komşu var!

Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Eski Başbakan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin savaş uçağı alımına ilişkin bir soruya, "Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek zorunda zira, karşısında çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez bir komşu var. Tabii ki anın şartlarıyla uzun vadeli planlama yapamayız." yanıtını verdi.
Yunanistan'ın son dört yılda askeri açıdan kendisini güçlendirecek hamlelerde bulunduğunu dile getiren Miçotakis, Türkiye ile temel anlaşmazlığın çözümü için özlü bir müzakere yapmanın önkoşulunun Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırması olduğunu söyledi.