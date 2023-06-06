CIA Direktörü William Burns'ten Yunanistan'da 'gizli' ziyaret! Türkiye'ye sadece 50 km... ABD neyin peşinde?







TÜRKİYE'YE SADECE 50 KM MESAFEDE YER ALIYOR

Öte yandan Dedeağaç, Türkiye'ye sadece 50 km mesafede yer alıyor. ABD istihbaratının zamanlaması manidar bir şekilde seçim sonrası buraya yaptığı ziyaret ise kafalarda soru işareti bıraktı.



ABD'NİN DEDEAĞAÇ PLANI...

Bilindiği üzere ABD, geride bıraktığımız aylarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlayan adımlar atmıştı.