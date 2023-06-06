CIA Direktörü William Burns'ten Yunanistan'da 'gizli' ziyaret! Türkiye'ye sadece 50 km... ABD neyin peşinde?

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
TÜRKİYE'YE SADECE 50 KM MESAFEDE YER ALIYOR
Öte yandan Dedeağaç, Türkiye'ye sadece 50 km mesafede yer alıyor. ABD istihbaratının zamanlaması manidar bir şekilde seçim sonrası buraya yaptığı ziyaret ise kafalarda soru işareti bıraktı.
ABD'NİN DEDEAĞAÇ PLANI...
Bilindiği üzere ABD, geride bıraktığımız aylarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlayan adımlar atmıştı.
Yunan Kathimerini gazetesi de ABD'nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazmıştı.