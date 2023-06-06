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    • Dünya
    • 07.06.2023 02:16
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    • 07.06.2023 02:45
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    CIA Direktörü William Burns'ten Yunanistan'da 'gizli' ziyaret! Türkiye'ye sadece 50 km... ABD neyin peşinde?

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Yunanistan'da Meriç ve Dedeağaç'a 'gizli' bir ziyaret gerçekleştirdi. Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi. Öte yandan Dedeağaç, Türkiye'ye sadece 50 km mesafede yer alıyor. Seçim sonrası ABD istihbaratının zamanlaması manidar bir şekilde Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın kesimlerini ziyaret etmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Bilindiği üzere ABD, geride bıraktığımız aylarda Balkanlar ile Avrupa’ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Dedeğaç limanını yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlayan adımlar atmıştı.

    takvim.com.tr
    CIA’den Meriç ve Dedeağaç’a gizli ziyaret!

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.



    CIA AJANLARI EŞLİK ETTİ
    Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi. Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.

    Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs'ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.




        TÜRKİYE'YE SADECE 50 KM MESAFEDE YER ALIYOR
        Öte yandan Dedeağaç, Türkiye'ye sadece 50 km mesafede yer alıyor. ABD istihbaratının zamanlaması manidar bir şekilde seçim sonrası buraya yaptığı ziyaret ise kafalarda soru işareti bıraktı.

        ABD'NİN DEDEAĞAÇ PLANI...
        Bilindiği üzere ABD, geride bıraktığımız aylarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planlayan adımlar atmıştı.



        Yunan Kathimerini gazetesi de ABD'nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazmıştı.

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        CIA’den Meriç ve Dedeağaç’a gizli ziyaret!
        Haberler Dünya CIA Direktörü William Burns'ten Yunanistan'da 'gizli' ziyaret! Türkiye'ye sadece 50 km... ABD neyin peşinde?
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