Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Başkan Erdoğan'dan Putin'e karşı gövde gösterisi: Zirveye katılmayan tek lider!

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşmasında bir adım ilerlemesi için her şeyi yapmaları ve bu sinyali ittifak üyesi ülkelerden alması gerektiğini" belirtti. Ukrayna NATO'da olsaydı Rusya'nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, "Bu, en iyi güvenlik garantisinin NATO olduğunu gösteriyor." dedi.

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