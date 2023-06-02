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    • Dünya
    • 02.06.2023 19:04
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    • 02.06.2023 19:04
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    Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Başkan Erdoğan'dan Putin'e karşı gövde gösterisi: Zirveye katılmayan tek lider!

    Eski bir Sovyet ülkesi olan Moldova’da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, 50'ye yakın lider, bir araya geldi. 47 ülke ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderlerinin davet edildiği zirve de Putin'e karşı adeta güç gösterisi yapıldı. Zirveye katılmayan tek lider Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bunun üzerine Moldova’daki bu toplantı bazı kaynaklar tarafından Putin’e karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı. İşte detayalar...

    takvim.com.tr
    Moldova’da Putin’e karşı gövde gösterisi!

    Avrupa'dan 50'ye yakın lider, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bir araya geldi.

    Başkent Kişinev'e yaklaşık 40 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'ndeki AST Zirvesi'ne Rusya ve Belarus dışında Avrupa kıtasında bulunan 47 ülke ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri davet edildi.

    AST Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geldi. Daha önce katılımı resmen duyurulmayan Ukrayna liderini, komşu ve ev sahibi ülke Moldova'nın Cumhurbaşkanı Maia Sandu karşıladı.

        BAŞKAN ERDOĞAN KATILMADI
        Moldova Cumhuriyeti'nde aylardır hazırlanan görüşmede tek olmayan lider Recep Tayyip Erdoğan'dı. Moldova'daki bu toplantı bazı kaynaklar tarafından Putin'e karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

        ZİRVEYE KATILMAYAN TEK LİDER
        Toplantı Perşembe günkü resmi programda yer alıyordu ancak iptal edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılmayan tek lider oldu.

        PUTİN'E KARŞI GÜÇ GÖSTERİSİ
        AST'nin ikinci toplantısının 2,6 milyon nüfuslu Moldova yapılması, AB ve Batılı ülkelerden Moskova'ya verilen "kuvvetli bir birliktelik mesajı" olarak değerlendiriliyor. Ukrayna'dan sonra Rusya'nın sıradaki hedefinin Moldova olacağı yorumlarını hatırlatan AB yetkilileri, Avrupa'nın AB yanlısı Moldova hükümetinin arkasında durduğunu göstermek istediğini vurguluyor.

            MOLDOVA ÖZELLİKLE SEÇİLDİ
            Zirveye ev sahipliği yapan Moldova'nın bilinçli bir şekilde seçildiği söyleniyor. Ülke, batıda AB üyesi Romanya ve doğuda Ukrayna ile sınır komşusu 1990'ların başında bağımsızlığını kazanan son eski Sovyet cumhuriyeti olan Moldova, 2020'de cumhurbaşkanı seçilen Maia Sandu yönetiminde.

            Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşmasında bir adım ilerlemesi için her şeyi yapmaları ve bu sinyali ittifak üyesi ülkelerden alması gerektiğini" belirtti. Ukrayna NATO'da olsaydı Rusya'nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, "Bu, en iyi güvenlik garantisinin NATO olduğunu gösteriyor." dedi.

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            Haberler Dünya Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Başkan Erdoğan'dan Putin'e karşı gövde gösterisi: Zirveye katılmayan tek lider!
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