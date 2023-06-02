Hindistan'da katliam gibi kaza! 288 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e yükseldi, 900'den fazla kişi de yaralandı.
The Hindu gazetesinin haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, 2'si yolcu 1'i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, dün yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada 288 kişi hayatını kaybetti. 900'den fazla kişi ise yaralandı.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.
Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal'in başkenti Kalküta'dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi.