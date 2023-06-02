ABD temerrüdün eşiğinden döndü! "Borç limiti" tasarısı Senatodan geçti

Borç batağında yüzen ABD, kendi kamuoyuna NASA üzerinden servis ettiği haberler ile gündemi değiştirmeye çalışıyor.
SENATO'DAN GEÇECEK TASARI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ
Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakereler devam ederken ABD basını tarafından medyaya UFO görüntüleri servis edildi. NASA'nın ordu, akademi ve özel şirketlerin yöneticilerinden oluşan ve tanımlanamayan hava cisimlerini inceleyen kurulu, yaptığı çalışmalara ilişkin 16 kişilik uzman ekiple brifing düzenledi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava cisimlerini incelemek üzere kurduğu kurulun başkanı Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel, çalışmalarında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını söyledi.
NASA, UFO GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI— Takvim (@takvim) May 31, 2023
🛸 NASA, yıllardır bilinmezliğini koruyan uçan nesnelerin görüntülerini paylaşarak 'UFO'ların varlığını kabul etti. Görüntülenen cisimlerin özellikleriyle ilgili açıklama yaptı. pic.twitter.com/EYvxpKy6cl
ABD SENATOSU TASARIYI ONAYLADI
UFO tartışmaları devam ederken ABD Senatosu, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.
Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan ve Temsilciler Meclisi'nde 117'ye karşı 314 oyla kabul edilen Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı için ABD Senatosu'nda da oylama yapıldı.
Senatoda 10'dan fazla değişiklik önerisi reddedilirken, tasarı, 36 "hayır" oyuna karşı 63 "evet" oyuyla kabul edildi.
Borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.
"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE YASALAŞTIRMAYI BEKLİYORUM"
Başkan Biden, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, her iki partiden senatörlerin ABD'nin ilk kez temerrüde düşmesini önlemek için oy kullandığını belirterek, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'a tasarıyı hızla geçirdikleri için teşekkür etti.
Bu iki partili anlaşmanın, ABD ekonomisi ve Amerikan halkı için büyük bir kazanç olduğuna dikkati çeken Biden, tasarının "Amerika'da Yatırım" gündeminin temel direklerini koruduğuna vurguladı.
Biden, işlerinin henüz bitmediğini ancak bu anlaşmanın ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket edildiğinde nelerin mümkün olduğunu hatırlattığının altını çizerek, "Bu tasarıyı mümkün olan en kısa sürede yasalaştırmayı ve yarın doğrudan Amerikan halkına seslenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
"TEMERRÜT CİDDİ ZORLUKLARA YOL AÇACAKTI"
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Kongre'nin Başkan Biden'ın liderliğinde borç limitini askıya almak ve ABD'nin ilk kez temerrüde düşmesini önlemek için iki partili bir yasayı geçirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.