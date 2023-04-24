İsveç ve terör sevicilerin umudu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Kazanırsa NATO üyesi oluruz

Bu konuda net mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz." dedi.

HDP'li Ahmet Yıldırım İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy' istedi

EXPRESSEN: NATO'YA KATILIM TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE BAĞLI

14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini yakından takip eden İsveç basınından Expressen gazetesi, NATO'ya katılım durumlarının Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu yazdı.