İsveç ve terör sevicilerin umudu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Kazanırsa NATO üyesi oluruz

Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt veren Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edildi.
Terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yaparak onların gösterilerine göz yuman İsveç ise Ankara'nın iade taleplerine kayıtsız kalmayı sürdürüyor.
Bu konuda net mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz." dedi.
HDP'li Ahmet Yıldırım İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy' istedi
EXPRESSEN: NATO'YA KATILIM TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE BAĞLI
14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini yakından takip eden İsveç basınından Expressen gazetesi, NATO'ya katılım durumlarının Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu yazdı.