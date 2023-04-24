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    • Dünya
    • 24.04.2023 12:05
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    • 24.04.2023 12:50
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    İsveç ve terör sevicilerin umudu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Kazanırsa NATO üyesi oluruz

    Son dakika haberleri... Türkiye, teröristlerle bağını bir türlü koparamayan İsveç'e NATO kapısını kapamış, Finlandiya'nın üyeliğine onay vermişti. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasının ardından İsveç ve terör seviciler yeniden umutlandı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu için oy dilenilen İsveç'te Expressen gazetesi, CHP'li Ünal Çeviköz'ün mesajlarına yer vererek, "Muhalefet kazanırsa, İsveç'in NATO sürecinin bir avantajı olabilir" iafdesine yer verdi. Sadece Ünal Çeviköz değil, kendisini Türkiye uzmanı olarak tanımlandıran ve adına ait siteye bakıldığında terör sevicisi olduğu anlaşılan Ekim Çağlar da daha önce Expressen'e İsveç'teki NATO sürecinin muhalefetin kazanması durumunda avantaj sağlayabileceğini söylemiş. Çağlar aynı zamanda seçim güvenliğine de dil uzatıp özgür ve adil sayılamayacağını iddia etmiş.

    takvim.com.tr
    İsveç ve terör sevicilerin umudu Kılıçdaroğlu

    Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt veren Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edildi.

    Terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yaparak onların gösterilerine göz yuman İsveç ise Ankara'nın iade taleplerine kayıtsız kalmayı sürdürüyor.

    Bu konuda net mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz." dedi.

    HDP'li Ahmet Yıldırım İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy' istedi

    EXPRESSEN: NATO'YA KATILIM TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE BAĞLI
    14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini yakından takip eden İsveç basınından Expressen gazetesi, NATO'ya katılım durumlarının Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu yazdı.

    "ERDOĞAN KAYBEDERSE NATO ÜYESİ OLABİLİRİZ"
    Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yönelik beklentinin açıkça ifade edildiği haberde şöyle denildi:

    Erdoğan, mayıs ayındaki seçimleri kaybederse, İsveç bu yaz yapılacak zirvede NATO üyesi olabilir.

        ÇEVİKÖZ'ÜN MESAJLARINA DİKKAT ÇEKTİLER
        Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bu yönde verdiği mesajlara dikkat çekildi.

        NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek. Stockholm, bu zirvede askeri ittifakın yeni bir parçası olmak istiyor.

        "ERDOĞAN'DAN OLUMLU İŞARET GELMEDİ"
        Öte yandan, Erdoğan'ın İsveç'e karşı tutumu hakkında kullanılan ifadeler dikkat çekti:

        Şimdiye kadar, görevdeki Başkan Erdoğan'dan İsveç'in yakın gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair olumlu bir işaret gelmedi.

        Çeviköz'e göre, muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve partisi CHP bu bahardaki seçimleri kazanırsa, İsveç'in Temmuz'daki zirvede NATO üyesi olabileceği umuluyor.

        "MUHALEFETİN KAZANMASI AVANTAJ OLABİLİR"
        Söz konusu haberde, "Muhalefet kazanırsa, İsveç'in NATO sürecinin bir avantajı olabilir." ifadesine de yer verildi.

            TERÖRSEVERLERİN UMUDU KILIÇDAROĞLU
            Sadece Ünal Çeviköz değil, kendisini Türkiye uzmanı olarak tanımlandıran ve adına ait siteye bakıldığında terör sevicisi olduğu anlaşılan Ekim Çağlar da daha önce Expressen'e İsveç'teki NATO sürecinin muhalefetin kazanması durumunda avantaj sağlayabileceğini ancak aynı zamanda Türkiye'deki seçimlerin özgür ve adil sayılamayacağını ifade etmişti.

            Aynı gazeteye 20 Ocak'ta demeç veren Çağlar, muhalefet kazanırsa ilişkide İsveç için potansiyel olarak daha iyi olabilir diyor. Çağlar'ın İsveç'in NATO'ya girişinin tek yolunun Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmış:

            Türkiye ilkbahar yaz aylarında sandık başına gidecek ve seçimin galibi İsveç'in NATO üyeliğinde etkili olabilir.

            KILIÇDAROĞLU'NUN ABD TEMASLARI
            Adaylıktan önce ABD ve Londra kapılarında icazet yoklayan, ABD'den danışman ithal ederek vizyon çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile CHP Genel Merkezi'nde masaya oturdu.

            KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÜNAL ÇEVİKÖZ DE ORADAYDI
            CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

                Çeviköz Türkiye'nin dış politikada çıkarına olan her meseleye karşı çıkmasıyla biliniyor. Mavi Vatan davasından Libya'ya Azerbaycan'a kadar her meselede Türkiye'nin tam karşısında hizalanıyor.

                ABD'DEN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR!
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı Ünal Çeviköz, geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savunarak, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" ifadeleriyle mandacı kafasını açık etmişti.

                ÜNAL ÇEVİKÖZ ABD'YE TAM TESLİMİYETİ İTİRAF ETTİ
                Aynı Çeviköz bu kez ABD medyasına verdiği demeçte CHP'nin tam teslimiyetini itiraf etmiş oldu.

                ABD'li Newsweek'e konuşan Çeviköz 7'li koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinden galip çıkması durumunda dış politikada neler değişeceğini tek tek anlattı.

                Çeviköz ABD basınına verdiği demeçte kullandığı ifadelerle Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı bir politika çizdi.

                İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ KABUL EDECEKLER SURİYE'DEN ÇEKİLECEKLER!
                ABD dergisinde yayımlanan haberde Ünal Çeviköz'ün, "İç siyasette demokratikleşme süreçleri ve yeni hükümetle seçimlerin ardından Türkiye'nin dış politika uygulamasında yeni bir vizyonla, Türk-ABD ilişkilerinin de daha iyi açılımlara ve ufuklara sahip olacağına inanıyoruz." ifadeleri dikkat çekiyor.

                Bu ifadeler teröre destek veren İsveç'in NATO üyeliğinin kayıtsız şartısz onaylayacağını ve Türkiye'nin Suriye'deki varlığından vazgeceğimi yorumlarına sebep oldu. Öyle ki ABD Türkiye'den beklediğini alamasa da her fırsatta bu taleplerini yineliyor.

                TÜRKİYE'NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ TARAFSIZ TUTUMUNU ZEDELEYECEKLER!
                Öte yandan 7'li koalisyonun bir başka taahhüdü ise Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız tutumunu zedelemek. Öyle ki Kılıçdaroğlu Amerika'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çeşitli programlarda iktidar olmaları halinde Ukrayna'ya destek vereceklerini ilan etmişti. Çeviköz de "Rusya'ya, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız." ifadeleriyle bunu teyit etti.


                S-400'LERDEN VAZGEÇİLECEK
                ABD'nin "F-16 modernizasyon paketini onaylamasın" ilişkin konuşan Çeviköz, Türkiye'nin ABD tarafından yapılan baskılara rağmen savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'lerden vazgeçileceğini de itiraf ediyor.

                "Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz." diyen Çeviköz kurulacak yeni hükümette S-400'lerin yarattığı tehlikeleri bertaraf etmek için NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaya istekli olacaklarını söyledi.

                    Çeviköz şunları söyledi;

                    "Hem Türkiye'yi hem de ABD'yi tatmin edecek bir anlayış olacaktır. S-400 engelinin çözülmesiyle birlikte, Türkiye'nin ABD ile savunma sanayi işbirliğine devam edeceğinden eminim. NATO müttefiklerimizin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığına ilişkin güvenlik algısını tatmin edebilecek çeşitli mekanizmalar ya da seçenekler olabilir. Bence bu endişelerin üstesinden gelmek için pek çok olasılık olacaktır."

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                    İsveç ve terör sevicilerin umudu Kılıçdaroğlu
                    Haberler Dünya İsveç ve terör sevicilerin umudu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Kazanırsa NATO üyesi oluruz
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