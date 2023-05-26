Türkevi’ne saldıran zanlı yakalandı!

New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

TÜRKEVİ'NE SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ | VİDEO İZLE

ABD'DE ALÇAK SALDIRI!

ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırgan Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar ortaya çıkmıştı. Türkiye'de 'uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan Akbıyık'ın ailesi uyuşturucu tedavisi yaptırmak istemiş. Ancak Recep Akbıyık'ın tedaviden hep kaçtığı öğrenildi.