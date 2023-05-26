Türkevi’ne saldıran zanlı yakalandı!

New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.
TÜRKEVİ'NE SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ | VİDEO İZLE
ABD'DE ALÇAK SALDIRI!
ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırgan Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar ortaya çıkmıştı. Türkiye'de 'uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan Akbıyık'ın ailesi uyuşturucu tedavisi yaptırmak istemiş. Ancak Recep Akbıyık'ın tedaviden hep kaçtığı öğrenildi.
Türkevi'nin zemin katındaki pencerelerde devasa deliklerin açılmasına yol açan levyeli saldırıda, 33 katlı binanın iki giriş kapısı ve yola bakan 10 camın kırıldı.
Saldırıdan saatler önce, Türk seçmenler oy kullanmak için sırada bekliyordu. Görgü tanıkları, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için seçmenlerin bina önünde gece 22:00'ye kadar kuyrukta beklediklerini belirtiyor.