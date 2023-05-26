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    • Dünya
    • 26.05.2023 17:11
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    • 26.05.2023 17:19
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    Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı!

    Son dakika haberi! New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı Recep Akbıyık ABD polisinin operasyonu sonucu 5 gün sonra yakalandı. Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı öğrenilirken daha önce annesine şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkevi’ne saldıran zanlı yakalandı!

    New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

    TÜRKEVİ'NE SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ | VİDEO İZLE

    ABD'DE ALÇAK SALDIRI!
    ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırgan Recep Akbıyık ile ilgili şok detaylar ortaya çıkmıştı. Türkiye'de 'uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit' gibi suçlardan kaydı bulunan Akbıyık'ın ailesi uyuşturucu tedavisi yaptırmak istemiş. Ancak Recep Akbıyık'ın tedaviden hep kaçtığı öğrenildi.

    Türkevi'nin zemin katındaki pencerelerde devasa deliklerin açılmasına yol açan levyeli saldırıda, 33 katlı binanın iki giriş kapısı ve yola bakan 10 camın kırıldı.

    Saldırıdan saatler önce, Türk seçmenler oy kullanmak için sırada bekliyordu. Görgü tanıkları, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için seçmenlerin bina önünde gece 22:00'ye kadar kuyrukta beklediklerini belirtiyor.

        Elindeki demir levyeyle gece yarısı binaya saldıran kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırganın kimliği merak edilirken, siyah bir şapka taktığı ve metrodan çıkarak Türkevi'ne gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.


        SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
        ABD'deki Türkevi'ne saldıran Recep Akbıyık ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Akbıyık'ın suç dolu dünyasının Sarıyer'den Amerika'ya uzandığı öğrenilirken daha önce annesine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olan Recep Akbıyık'ı ailesinin evlatlıktan reddettiği öne sürüldü.

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        Haberler Dünya Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı!
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