Türkevi'ne saldıran saldırganın kimliği belli oldu! Giresun'dan Meksika'ya oradan da ABD'ye! Suç makinesi çıktı
ABD'deki Türkevi'ne saldıran saldırganın kimliği belli oldu. 33 katlı binaya levye ile saldıran saldırganın Giresun kütüğüne kayıtlı olduğu, Meksika'dan kaçak olarak ABD'ye giriş yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın, bir süre Long Island'daki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı belirtiliyor. Türkiye'nin verdiği bilgi üzerine New York polisi Akbıyık'ın kaldığı evsizler barınağını bastı ancak saldırgan bulunamadı. Recep Akbıyık'ın kısa sürede yakalanması bekleniyor.
25.05.2023 09:31 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:31
ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırganın kimliği belli oldu. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin de içerisinde bulunduğu Türkevi binası, Pazartesi günü yerel saatle 03.00 (TSİ 10.00) sularında saldırıya uğradı.
Saldırıdan hemen sonra büyük bir skandal ortaya çıktı, Türkevi New York polisi tarafından korunmuyordu. Türkevi binasının önünde güvenliğini sağlamak için bulunan polis kulübesinin binanın yapım aşamasında kaldırıldığı ve bir daha da yerine konulmadığı belirlendi. Binayı korumakla görevli Türk güvenlik güçlerinin ise sadece bina içindeki olaylara müdahale yetkisi vardı.