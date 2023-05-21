Yunanistan'da Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in partisi seçimi 1. sırada tamamladı: İkinci tur kapıda

İKİNCİ KEZ SANDIĞA GİDİLECEK

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi halinde, koalisyon için görüşmelerin yapılmasını öngörüyor. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda fazladan 20 sandalye veriliyor. Oy oranı yüzde 25'i her yüzde 0,5 oranında aştığında fazladan sandalye sayısı da bir artıyor.