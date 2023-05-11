Yunanistan'da muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi: "Biz bir vida bile koyamadık"

TÜRKİYE BİZDEN ÖNDE YUNAN SAVUNMA SANAYİNE BİR VİDA BİLE KOYMAMAMIZ OLAMAZ

SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde, silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin, (silahlanma) programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz." diye konuştu.