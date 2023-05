KEİPA zirvesinde Ukrayna'dan bayraklı protesto girişimi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop müdahale etti

'KALICI BARIŞA DAVET EDİYORUM'

Şentop, Türkiye'nin, her türlü ateşkes ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya, tarafları aynı masada toplamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Gerek Karadeniz tahıl anlaşmasında oynadığımız rol gerekse esir değişimi anlaşmalarındaki rolümüz bu konuda yeterince tecrübe ve bilgiye sahip olduğumuzun kanıtıdır. Bu toplantı vesilesiyle buradan bir kez daha taraflara ateşkes çağrısı yapıyor ve kalıcı bir barışa davet ediyorum. Bu noktada, savaşın devam etmesini arzulayanlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Maalesef bazı Batılı ülkelerin ve küresel çıkar şebekelerinin en çok arzuladığı şey bu savaşın tüm vahşetiyle devam etmesidir. Çünkü itiraf etmeseler de bu savaştan maddi ve manevi kazanç elde edenler var. Zenginliklerine zenginlik katanlar, siyaseten güçlenenler var. Ben, Batı ülkeleri de dahil olmak üzere gittiğim her yerde, katıldığım her toplantıda bu gerçeğe dikkat çekiyor ve Batının bu ikiyüzlü tavrını bırakması gerektiğini söylüyorum ve bu söylediklerim hakkında yine birçok Batılıdan olumlu tepkiler alıyorum. Bu cihetle, Karadeniz ülkeleri olarak savaşın gizli destekçilerine de dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyor, savaştan rant devşirenlerin kışkırtmalarına kapılmamanın Karadeniz'in güvenliği açısından faydalı olacağını vurguluyorum. Türkiye tam olarak böyle yapıyor. Tavrını her zaman olduğu gibi haktan, haklıdan ve adaletten yana koyuyor" ifadelerini kullandı.