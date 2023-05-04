KEİPA zirvesinde Ukrayna'dan bayraklı protesto girişimi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop müdahale etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
'Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) 30'uncu Yıldönümü: Ortak Coğrafya, Ortak Vizyon, Ortak Gelecek' başlığı ile düzenlenen zirvede, Şentop'un yanı sıra KEİ'nin üye ülkeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın parlamento başkanları ve temsilcileri ile 13 KEİ ülkesinden toplam 81 parlamenter yer aldı.
ZİRVEDE GERGİN ANLAR
Ukrayna heyetinin Rus heyetine yönelik bayraklı protesto girişimine müdahale etti.