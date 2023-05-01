Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! MİT'in nefes kesen operasyonu dünya basınında: Teröristleri avlamaya devam

İŞTE İLK FOTOĞRAF

'Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı' başlığını atan Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Haberde Orta Doğu Enstitüsü'nde görev alan Charles Lister'ın açıklamalarına da yer verildi. Lister Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeden fotoğraflara da yer verdi.

MİT'in imza attığı operasyona geniş yer veren ABD merkezli CBS News ise Türkiye'nin Suriye'deki konumu için şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor.'