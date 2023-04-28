Akkuyu Nükleer Santrali açılışı dünya basınında: En son amiral gemisi! Başkan Erdoğan'ın görünmesi yetti

Rus resmi haber ajansı Ria, Akkuyu projesinin daha önce duyurulan programa göre hayata geçirildiğini aktardı. Ajansa konuşan Rosatom CEO'su Alexei Likhachev, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'yı hedef alan yaptırımlara rağmen nükleer santralin şirket tarafından Türk ortaklarla planlandığı gibi inşa edildiğini söyledi.

EURONEWS: EN SON AMİRAL GEMİSİ PROJE

Euronews, "Putin ve Erdoğan nükleer santralin açılışını yaptı." diyerek gelişmeyi duyurdu.

Haberde, "Nükleer santral en son amiral gemisi altyapı projesidir." ifadesi kullanıldı. Ankara-Moskova ilişkilerine de değinildi.

Erdoğan'ın, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmayı reddederek ve savaşın sona ermesinde arabulucu olarak Putin ile iyi ilişkiler sürdüren birkaç dünya liderinden biri olduğunun altı çizildi.

CNN YUNANİSTAN: TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ OLUYOR

CNN'in Yunanistan servisi, "Türkiye nükleer güç oluyor: Akkuyu operasyonu başlıyor" ifadesini kullandı.

Nükleer güçler kulübüne katılan Türkiye'deki Akuyu nükleer santralinin inşasının, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin sonucu olduğuna vurgu yapıldı.