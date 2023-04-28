Akkuyu Nükleer Santrali açılışı dünya basınında: En son amiral gemisi! Başkan Erdoğan'ın görünmesi yetti

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze yakıtın getirilmesi ile Türkiye seçimleri uluslararası medyanın manşetlerinde. Akkuyu'nun resmen 'nükleer santral' statüsüne kavuştuğu törene, Türkiye ve Rusya liderleri video konferans yöntemiyle katıldı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez Akkuyu Nükleer Santrali açılışında göründüğünü bildiriyor. Erdoğan'ın iki gün boyunca programlarını iptal ettiğini hatırlatan AP, video konferans görüntüsünde 69 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın yanında kabine üyeleri ve siyasi müttefiklerinin bulunduğu notunu paylaştı.
Bloomberg haber ajansı da 'Erdoğan rahatsızlığı sonrası ilk kez göründü' başlığını tercih etti. Başkan Erdoğan'ın nükleer santral töreninde video konferans yöntemiyle konuştuğunu kaydeden Bloomberg, Türk liderin bazı programlarını iptal ettiğini hatırlattı.