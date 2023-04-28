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    • Dünya
    • 28.04.2023 10:13
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    • 28.04.2023 10:22
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    Akkuyu Nükleer Santrali açılışı dünya basınında: En son amiral gemisi! Başkan Erdoğan'ın görünmesi yetti

    Son dakik haberleri... Akkuyu Nükleer Güç Santrali dün Başkan Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin’in katılımıyla yeni statüsüne ulaştı. Açılış, CNN International'dan Al Jazeera'ya, BBC'den Bloomberg'e, Wall Street Journal'dan The Moscow Times'a dünyada yankı buldu. Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı üzerinden algı operasyonu yapanlar gündemdeki yerini korurken manşetlerde Başkan Erdoğan’ın dimdik ayakta olması vardı. Öte yandan Akkuyu için "En son amiral gemisi altyapı projesi" ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    Akkuyu açılışı dünya basınında: En son amiral gemisi!

    Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze yakıtın getirilmesi ile Türkiye seçimleri uluslararası medyanın manşetlerinde. Akkuyu'nun resmen 'nükleer santral' statüsüne kavuştuğu törene, Türkiye ve Rusya liderleri video konferans yöntemiyle katıldı.

    Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez Akkuyu Nükleer Santrali açılışında göründüğünü bildiriyor. Erdoğan'ın iki gün boyunca programlarını iptal ettiğini hatırlatan AP, video konferans görüntüsünde 69 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın yanında kabine üyeleri ve siyasi müttefiklerinin bulunduğu notunu paylaştı.

    Bloomberg haber ajansı da 'Erdoğan rahatsızlığı sonrası ilk kez göründü' başlığını tercih etti. Başkan Erdoğan'ın nükleer santral töreninde video konferans yöntemiyle konuştuğunu kaydeden Bloomberg, Türk liderin bazı programlarını iptal ettiğini hatırlattı.

        'CANLI YAYINA ÇIKTI'

        Al Jazeera, 'Erdoğan, Putin'e Türk nükleer santralinde yardımları için teşekkür ediyor' başlığıyla sunduğu haberde Türk ve Rus liderlerin törenden önce yaptığı telefon konuşmasını okurlarına aktardı. Akkuyu'nun Rus Rosatom şirketi tarafından inşa edildiğini hatırlatan televizyon, Erdoğan ve Putin'in nükleer santralin yanı sıra Karadeniz tahıl anlaşması ve Ukrayna'daki durumu da ele aldığını yazdı.

        Türk ve Rus liderlerin Akkuyu açılışına online katıldığını dile getiren BBC, öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Ankara ve Moskova'nın ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleşmesi için anlaşmaya vardığını vurguladı.

        Erdoğan'ın iki gün boyunca seçim kampanyalarında yer almadığını ve dinlendiğini belirten CNN International, Perşembe günü öğleden sonra Akkuyu'nun açılışında görünen Türk lidere Rusya lideri Putin'in de video konferans yöntemiyle eşlik ettiğini bildirdi. Öncesinde yapılan telefon görüşmesinin detaylarını veren CNN, Putin'in Erdoğan'a en iyi dileklerini ilettiğini aktardı. CNN International'a göre Türkiye modern tarihinin belki de en önemli seçimine gidiyor.

            Amerikan The Wall Street Journal, 'Kremlin, Rus nükleer güç deviyle küresel etkisini genişletiyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde, "Rusya'nın atom enerjisi devi Rosatom, ABD ve Türkiye gibi müttefikleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde iş yapıyor" denildi.

            Latin Amerika haber ajansı La Prensalatina 'Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde işbirliğini memnuniyetle karşıladı' derken, liderlerin Akkuyu'daki törene video konferans yoluyla katıldığını bildirdi.

            'Çerçevede: Erdoğan, televizyondaki sağlık sorunundan iki gün sonra tekrar televizyonda' başlığını tercih eden Euronews, Cumhurbaşkanı'nın Rus mevkidaşı Putin'le birlikte canlı yayına çıktığını yazdı. Euronews, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gittiğini belirtip Erdoğan'ın bir seçim kampanyasının tam ortasında olduğunu vurguladı.

            İLK KEZ III+ NESİL REAKTÖRLER KURULDU

            The Moscow Times, 'Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'de inşa ettiği nükleer santrali açtı' başlıklı haberinde Kremlin'in açıklamalarına yer verdi, Putin'in memnuniyetini dile getirdi.

            Rus internet sitesi news.ru'nun başlığı, 'Erdoğan ve Putin Akkuyu'yu açtı - Türk nükleer santrali neden bu kadar önemli?' oldu. Rosatom yetkilisi Oleg Muratov, şirketin Rusya, Belarus ve ABD dışındaki bir nükleer enerji santraline ilk kez III+ nesil reaktörler kurduğu bilgisini verdi. Muratov, III+ nesil reaktörlerin Fukuşima faciası sonrası güvenlik gereksinimlerini tamamen karşıladığının altını çizdi.

                Fransız radyosu Rfi'nin başlık tercihi ise, 'Rosatom'un inşa ettiği nükleer santral Türkiye'de açılıyor' şeklindeydi. Radyo, nükleer santralin Erdoğan tarafından 'büyük bir milli proje' olarak nitelendiğini bildirdi.

                Rus resmi haber ajansı Ria, Akkuyu projesinin daha önce duyurulan programa göre hayata geçirildiğini aktardı. Ajansa konuşan Rosatom CEO'su Alexei Likhachev, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'yı hedef alan yaptırımlara rağmen nükleer santralin şirket tarafından Türk ortaklarla planlandığı gibi inşa edildiğini söyledi.

                EURONEWS: EN SON AMİRAL GEMİSİ PROJE

                Euronews, "Putin ve Erdoğan nükleer santralin açılışını yaptı." diyerek gelişmeyi duyurdu.

                Haberde, "Nükleer santral en son amiral gemisi altyapı projesidir." ifadesi kullanıldı. Ankara-Moskova ilişkilerine de değinildi.

                Erdoğan'ın, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmayı reddederek ve savaşın sona ermesinde arabulucu olarak Putin ile iyi ilişkiler sürdüren birkaç dünya liderinden biri olduğunun altı çizildi.

                CNN YUNANİSTAN: TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ OLUYOR

                CNN'in Yunanistan servisi, "Türkiye nükleer güç oluyor: Akkuyu operasyonu başlıyor" ifadesini kullandı.

                Nükleer güçler kulübüne katılan Türkiye'deki Akuyu nükleer santralinin inşasının, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin sonucu olduğuna vurgu yapıldı.
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                Haberler Dünya Akkuyu Nükleer Santrali açılışı dünya basınında: En son amiral gemisi! Başkan Erdoğan'ın görünmesi yetti
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