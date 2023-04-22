Avrupa'daki grevler hayatı durma noktasına getirdi!

Avrupa'da grev dalgası yayılıyor. Yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grevler kıta geneline yayıldı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle başta gıda, emtia, enerji ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları birçok Avrupa ülkesinde yüksek seyrini koruyor.
ALMANYA'DA HAYAT DURDU
Özellikle düşük ve orta gelirliler çok yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya. Çalışanlar yüksek enflasyon karşısında ücret artışı talebinde bulunuyor. Enerji fiyatları, geçen yılın sonunda Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkede enflasyonu yüzde 10'nun üzerinde rekor seviyeye çıkarırken, yaşam maliyeti krizi kıtanın tüm ülkelerinde işçilere zarar veriyor. Avrupa'da sendikalar enflasyon üzerinde ücret artışları talep ederken, insanların ihtiyaç duydukları şeyleri satın almalarının zorlaşması sokağa çıkmaktan başka çare bırakmıyor. Almanya'nın Hamburg, Köln/ Bonn ve Düsseldorf havalimlarındaki güvenlik personelinin 20 Nisan'da başlayan 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesi 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor. Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın yüksek enflasyona karşı daha fazla ücret artışı için gerçekleştirilen grev sebebiyle tren seferleri yapılmadı.
TREN SEFERLERİ DURDU
Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikasının (EVG) ücret artışı talebiyle düzenlediği uyarı grevi sebebiyle tren seferleri yapılmadı. Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tarafından yapılan açıklamada, yolcuların çoğunun greve hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Tren istasyonları neredeyse boş kaldı" ifadesi kullanıldı. EVG, Deutsche Bahn'ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetmiş ve 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla ücret talep etmişti. Deutsche Bahn ile EVG arasında bir sonraki toplu sözleşme görüşmelerinin 25 Nisan'da yapılması planlanıyor. Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg havalimanlarında güvenlik personelinin grevi sebebiyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Köln/Bonn Havalimanı'nda 170, Düsseldorf'ta da 160 uçak seferinin iptal edildiği, Hamburg'da hiçbir sefer yapılmadığı belirtildi.