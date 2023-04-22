Avrupa'daki grevler hayatı durma noktasına getirdi!





İNGİLTERE

Sabah'ta yer alan habere göre, Son 41 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olan İngiltere'de grevler ile zam taleplerinde artış yaşanıyor. Özellikle şubat ve mart ayında iki büyük grevle birçok sektörün iş bıraktığı ülkede demiryolu çalışanlarının martta 4 gün iş bırakması ülkede yıllardır görülmemiş bir ulaşım kaosuna neden oldu. Grevden hastaların etkilenmemesi için nöbetleşe greve çıkan yaklaşık 300 bin hemşire ile 70 bin pratisyen hekimin aksine sayısı binlerle ifade edilmesine rağmen kilit bir sektör olan pasaport ofisi çalışanlarının grevleri birçok seyahat planının aksamasına neden oldu. İngiltere'nin çoğu havalimanlarında pasaport kontrol personelinin 3 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar grev gideceğini açıkladı.





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