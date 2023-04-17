Sudan'da sokaklar kan gölüne döndü: Uydu görüntüleri vahşetin boyutunu görüntüledi

Sudan'da aylardır devam eden gerginlik önceki gün ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalarla zirveye çıktı. Ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.
100'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 365 kişi yaralandı. Sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu ülkede korku giderek büyüyor.
Uydu görüntüleri ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde Sudan Uluslararası Havalimanı'nda yanan uçaklar görülüyor.
ABD'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI
ABD'den de Sudan'da yaşananlarla ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken müttefikler arasında Sudan'daki çatışmalar hakkında, 'ortak derin bir endişe' olduğunu ve çatışmaların derhal durdurulması ve tarafların müzakerelere dönmesi gerektiği konusunda ortak bir görüş olduğunu söyledi.
ATEŞKES İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, Sudan'daki çatışmanın taraflarına itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Itno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda görüştüm. Barışçıl bir çözüm bulmak ve halkı gereksiz acılardan kurtarmak için her iki tarafı da ateşkese ve diyalog yolunu tercih etmeye çağırdım." ifadesini kullandı.