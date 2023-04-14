Yeni dönemin şifreleri! Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Filistin için fikir birliği sağladık

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken bindiği uçakta Mısırlı gazeteci Neşet ed-Deyhi'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurmasının ardından İran ile ilişkileri geliştirme hususunu gözden geçireceğini vurguladı.

"OLUMLU ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"

Türkiye ile son bir buçuk aydaki temasların hızının ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah el-Sisi'nin Doha'da görüşmesinin, ilişkileri geliştirmeye yönelik gerçek bir siyasi iradenin kanıtı olduğunu belirten Şukri, "Türk tarafıyla yapılan çok sayıda görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Mısır'ın, iki büyük ülke olduğunu ve bunun çok boyutlu ilişkilere uygun bir ortam sağladığını aktaran Şukri, enerji alanında işbirliği olasılığına da değindi.