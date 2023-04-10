İngiliz The Times 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan umutsuz: Her zaman kaybeden kişi! Erdoğan’ın karizmasından yoksun

İngilizlerin önde gelen gazetelerinden The Times, HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir analiz yayınladı. The Times'ta yer alan analizde Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanılırken, bugüne kadar girdiği her seçimi kaybettiğine de vurgu yapıldı. Analizde CHP lideri için "Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi" denildi.
"CAMİDE NAMAZ KILMAZLAR İÇKİ İÇEBİLİRLER"
Mezhepçi ifadelerin de yer aldığı analizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişi hakkında da bilgi verildi.
O bölümde, "Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak. İnanç sistemi Alevilik, Şii İslam'ın bir koludur ve hümanizmi, barışı ve cinsiyet eşitliğini savunur. Aleviler camide namaz kılmazlar, içki içebilirler ve kadınlar genellikle başörtüsü takmazlar." denildi.
"2010'DAN BU YANA BİRÇOK KEZ YENİLDİ"
CHP liderinin bugüne kadarki siyasi geçmişinin de incelendiği analizde, Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimden yenilgiyle ayrıldığına değinildi. The Times, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu 2010'dan itibaren "partisini birçok seçim yenilgisine sürüklediğini" belirtti.