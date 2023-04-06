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    • Dünya
    • 07.04.2023 00:28
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    • 07.04.2023 00:55
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    Son dakika: İşgalci İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye saldırıyor! Savaş uçakları havalandı: Bölgeden ilk görüntüler

    Son dakika haberi... İşgalci İsrail devletinin eli kanlı ordusu, abluka altındaki Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu. Savaş uçakları peş peşe havalandı, yerleşim yerlerinde bulunan birçok nokta vuruldu. Takvim.com.tr bölgeden gelen sıcak görüntüleri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye saldırıyor

    İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze'yi havadan vurmaya başladı.

    İsrail savaş uçaklarının peşi sıra havalandığı görülürken Filistinli direniş gruplarının uçaksavar ve omuzdan fırlatan füzelerle karşılık verdiği gölgeden gelen ilk bilgiler arasında.


    Detaylar geliyor...



    LÜBNAN'IN GÜNEYİ DE ATEŞ ALTINDA
    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı.

    İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısını takip etmek için başkent Beyrut'tan gelen birçok gazeteci, güneydeki Sur kentinin El-Kalayla beldesinde civarında beklemeye devam ediyor.

    Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi toplantısı konuşmasının ardından, Lübnan'ın güney semalarındaki savaş uçaklarının yoğun hareketliliğini ve seslerini duymaya başladı.




    NE OLMUŞTU?
    Lübnan'dan İsrail'e dün atılan 30'dan fazla roketin ardından İsrail güvenlik kabinesi iki aydan sonra toplanma kararı almıştı. Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey güvenlik isimleriyle farklı toplantılar gerçekleştirmişti.

    İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

    Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.

    BM: DURUM ÇOK TEHLİKELİ
    Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik roket fırlatılması ve verilen karşılığın ardından UNIFIL Medya Ofisi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

    "Bugün öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki İsrail'e doğru roketler fırlatıldı" denilen açıklamada, "İsrail ordusu, UNIFIL'e, hava savunma sistemi demir kubbeyi aktif ettiği bilgisini verdi." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, şunları kaydetti:

    "Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor."

    İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

    Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

    İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

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    Haberler Dünya Son dakika: İşgalci İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye saldırıyor! Savaş uçakları havalandı: Bölgeden ilk görüntüler
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