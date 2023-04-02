MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARI KAPATILDI

Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasına tepki gösterdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın girişinde İsrail güçlerinin gece saatlerinde bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması üzerine Filistinli gruplar yazılı açıklamalar yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Düşman ordusunun Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde Filistinli bir genci öldürmesi, işgalcilerin halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.