İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya açılan Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kişinin, burada kimlik kontrolü yapan İsrail polislerden birinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi.
KATTANİN KAPISINDAKİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRI
Açıklamada, İsrail polislerinin Filistinliye ateş açarak müdahale ettiği ve öldürdüğü kaydedildi. Öldürülen kişinin, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı. Olayda İsrail güçlerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bölgeye ek polis gücü sevk edildiği belirtildi. Öte yandan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlileri copla darbeden İsrail polisleri, buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar verdi.
MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARI KAPATILDI
Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasına tepki gösterdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın girişinde İsrail güçlerinin gece saatlerinde bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması üzerine Filistinli gruplar yazılı açıklamalar yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Düşman ordusunun Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde Filistinli bir genci öldürmesi, işgalcilerin halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.