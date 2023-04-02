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    • Dünya
    • 02.04.2023 11:14
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    • 02.04.2023 11:17
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    İsrail polisinden alçak saldırı: Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinli öldürüldü

    İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü. Konuya ilişkin Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasına tepki göstererek yazılı açıklamalar yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mescid-i Aksa’da alçak saldırı

    İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya açılan Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kişinin, burada kimlik kontrolü yapan İsrail polislerden birinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi.



    KATTANİN KAPISINDAKİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRI
    Açıklamada, İsrail polislerinin Filistinliye ateş açarak müdahale ettiği ve öldürdüğü kaydedildi. Öldürülen kişinin, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı. Olayda İsrail güçlerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bölgeye ek polis gücü sevk edildiği belirtildi. Öte yandan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlileri copla darbeden İsrail polisleri, buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar verdi.

    MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARI KAPATILDI
    Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasına tepki gösterdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın girişinde İsrail güçlerinin gece saatlerinde bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması üzerine Filistinli gruplar yazılı açıklamalar yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Düşman ordusunun Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde Filistinli bir genci öldürmesi, işgalcilerin halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

        Fetih Hareketi yöneticilerinden Munzir el-Hayik de Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa gönüllü muhafızları olarak bilinen Murabıtların terörize edildiğini belirterek, ayrıca fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın yapıp Talmud ayinleri düzenlemesine imkan sağlandığına dikkati çekti.

        Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe'den yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı, Filistinlilere yönelik şiddet uyguladığı ve bazılarını gözaltına aldığı vurgulanarak, "Siyonizmin halkımıza yönelik saldırıları tehlikeli bir biçimde artıyor ve halkı kışkırtıyor." ifadelerine yer verildi.

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