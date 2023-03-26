İsrail'den skandal sansür! Fotoğraftan Kubbet-üs Sahra'yı photosopla sildiler

Filistin toprakları üzerinde soykırım düzenleyen ve binlerce masum Müslüman'ı katleden Siyonist İsrail yönetimi kutsal topraklarda sinsi eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
KUBBET-ÜS SAHRA'YI PHOTOSHOP İLE SİLDİLER
Üç büyük ilahi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs'ü işgal edip sözde başkent yapan İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın içinde yer alan Kubbet-üs Sahra Camii'nin fotoğraflarına skandal bir sansür uyguladı.
Filistin toprakları üzerinde soykırım düzenleyen ve binlerce masum Müslüman'ı katleden Siyonist İsrail yönetimi kutsal topraklarda sinsi eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
KUBBET-ÜS SAHRA CAMİİ'NİN TARİHİ
Kubbet-üs Sahra Camii mimarisiyle kentin simge yapıları arasında yer alıyor.
İslam mimarisinin ilk kubbeli yapısı olarak bilinen cami, Emevi halifesi Abdülmelik Bin Mervan tarafından 689-691 yılları arasında inşa edildi.
Kutsal yapı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki restorasyona alınmıştı.