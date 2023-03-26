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    • Dünya
    • 26.03.2023 15:17
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    • 26.03.2023 15:25
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    Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e mektubu Yunan basınında gündem oldu!

    Başkan Erdoğan’ın Yunan Milli Bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e gönderdiği mektup Yunan basınında gündem oldu. Yunan gazeteleri "Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor." yorumunu yaptı.

    Başkan Erdoğan’ın mektubu Yunan basınında gündem!

    6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 2 büyük deprem sonrası Türkiye'ye ilk yardım gönderen ülkelerden biri Yunanistan oldu. EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.

    MİÇOTAKİS'DEN TÜRKÇE MESAJ
    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye'ye olan desteğini göstermek için sosyal medya hesabından bir Türkçe bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

    "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız."

    Depremin yaraları sarılmaya devam ederken Türk-Yunan ilişkilerinde de buzlar eridi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu sık sık görüşerek Ankara-Atina hattında sıcak temaslarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEKTUP
    Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan Milli Bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e kutlama mektubu gönderdi.

    Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

        MANŞETLER DOLDU TAŞTI
        Başkan Erdoğan'ın bu mektubu sonrası Yunan medyası yaşananları manşete taşıdı. Protho Thema gazetesi, Erdoğan'ın mektubu sonrası iki ülkenin ilişkilerinin daha da iyiye gideceğini belirterek 'ürk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor' ifadesini kullandı.

        'DOSTLUĞUMUZ KATLANARAK DEVAM EDECEK'
        Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden olan Kathmerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ına mektupta kullandığı sözleri ilk sayfadan vererek söz konusu habere 'Erdoğan'dan Miçotakis'e: Dostluğumuz katlanarak devam edecek' başlığı atıldı.

        Etnos gazetesi ise 'Erdoğan'ın Miçotakis'e 25 Mart kutlama mektubu: Ülkelerimizin ilişkileri daha da gelişecek' başlığını attı.

        'ERDOĞAN'DAN YUNAN HALKINA TEŞEKKÜR
        To Vima gazetesi ise deprem sonrası iki ülkenin kuvvetlenen ikili ilişkilerine dikkat çekti. Gazete söz konusu haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan hükümetinin yanı sıra Yunan halkına da yardımlar için teşekkür ettiğini aktardı.

        'SÜRPRİZ BİR KUTLAMA'
        Öte yandan dini bayram olan 25 Mart günü için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a ilettiği kutlama mesajı Yunan basınında "sürpriz bir kutlama" şeklinde algılandı.

        Çavuşoğlu'nun Yunan basınında geniş yer alan mesajındaki "İki ülke arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerinin gelecekte daha da pekiştirileceğinden emin olduğu; ve ortaya çıkan yeni dinamizme daha fazla katkıda bulunmaya kararlı olduğu" ifadeleri haber bültenlerinde kendine ön sıralardan yer buldu.

        DOSTLUK ATAĞI
        Protho Thema gazetesinde "25 Mart milli bayramında Türkiye'den Yunanistan'a "dostluk atağı" başlığı ile çıkan haberde "Türkiye'den bağımsızlık günü olan 25 Mart'ın ulusal bayramı için Yunanistan'a dilek mesajları gönderen Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor." İfadeleri yer aldı.

        "YAŞANAN FELAKETLER DİLİ YUMUŞATTI"
        Haberde iki ülkede yaşanan deprem ve tren kazası felaketlerinden sonra ilişkilerdeki yumuşamaya dikkat çekilen haberde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden gelen kutlama mesajlarına da yer verildi.

        Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Protho gazetesine yaptığı açıklamada "Zehirli dil yok, sözlü saldırı yok, şiddet tehdidi yok. Yunanistan her zaman tam da bu koşullar altında diyalog istediğini söylemiştir. O halde Türklerin bu tür davranışlarına karşılık vermek zorundayız, dilerseniz bizim de yükümlülüğümüz var" ifadelerini kullandı.
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