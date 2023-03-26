Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e mektubu Yunan basınında gündem oldu!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 2 büyük deprem sonrası Türkiye'ye ilk yardım gönderen ülkelerden biri Yunanistan oldu. EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.
MİÇOTAKİS'DEN TÜRKÇE MESAJ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye'ye olan desteğini göstermek için sosyal medya hesabından bir Türkçe bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız."
Depremin yaraları sarılmaya devam ederken Türk-Yunan ilişkilerinde de buzlar eridi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu sık sık görüşerek Ankara-Atina hattında sıcak temaslarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEKTUP
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan Milli Bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e kutlama mektubu gönderdi.
Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.