Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e mektubu Yunan basınında gündem oldu!

'ERDOĞAN'DAN YUNAN HALKINA TEŞEKKÜR

To Vima gazetesi ise deprem sonrası iki ülkenin kuvvetlenen ikili ilişkilerine dikkat çekti. Gazete söz konusu haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan hükümetinin yanı sıra Yunan halkına da yardımlar için teşekkür ettiğini aktardı.

'SÜRPRİZ BİR KUTLAMA'

Öte yandan dini bayram olan 25 Mart günü için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a ilettiği kutlama mesajı Yunan basınında "sürpriz bir kutlama" şeklinde algılandı.

Çavuşoğlu'nun Yunan basınında geniş yer alan mesajındaki "İki ülke arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerinin gelecekte daha da pekiştirileceğinden emin olduğu; ve ortaya çıkan yeni dinamizme daha fazla katkıda bulunmaya kararlı olduğu" ifadeleri haber bültenlerinde kendine ön sıralardan yer buldu.

DOSTLUK ATAĞI

Protho Thema gazetesinde "25 Mart milli bayramında Türkiye'den Yunanistan'a "dostluk atağı" başlığı ile çıkan haberde "Türkiye'den bağımsızlık günü olan 25 Mart'ın ulusal bayramı için Yunanistan'a dilek mesajları gönderen Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor." İfadeleri yer aldı.

"YAŞANAN FELAKETLER DİLİ YUMUŞATTI"

Haberde iki ülkede yaşanan deprem ve tren kazası felaketlerinden sonra ilişkilerdeki yumuşamaya dikkat çekilen haberde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden gelen kutlama mesajlarına da yer verildi.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Protho gazetesine yaptığı açıklamada "Zehirli dil yok, sözlü saldırı yok, şiddet tehdidi yok. Yunanistan her zaman tam da bu koşullar altında diyalog istediğini söylemiştir. O halde Türklerin bu tür davranışlarına karşılık vermek zorundayız, dilerseniz bizim de yükümlülüğümüz var" ifadelerini kullandı.