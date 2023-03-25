Fransa sokakları yanmaya devam ediyor! Bordeaux Belediyesi dahil 140 yer ateşe verildi





Öte yandan Almanya'da toplu ulaşım çalışanlarının sendikası Verdi ve demiryolu sendikası EVG, Pazartesi genel greve gideceklerini açıkladı. Ülkedeki en büyük sendika Verdi'nin katılımıyla ülkede tüm ulaşım duracak. Trenler, metrolar, otobüsler ve uçaklar sefere çıkmayacak.