Fransa sokakları yanmaya devam ediyor! Bordeaux Belediyesi dahil 140 yer ateşe verildi

Avrupa'nın göbeği fena karıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasayı onaylayınca sokaklar karıştı. Önce çöpçüler iş bıraktı. Tüm ülkeyi kötü koku sardı. Çöp dağları oluşurken halk isyan ateşini yaktı. Milyonlar sokağa inip gösteriye başladı. Bordeaux Belediyesi dahil 140 yeri yaktı. İçişleri Bakanı Gerlad Darmanin Fransa genelinde yaşanan şiddet olaylarında 149 polisin yaralandığını, şiddet kullanan 172 göstericinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Fransız işçiler İngiltere Kralı III. Charles'ın Paris ziyaretinde kırmızı halı sermeme kararı aldı.
Öte yandan Almanya'da toplu ulaşım çalışanlarının sendikası Verdi ve demiryolu sendikası EVG, Pazartesi genel greve gideceklerini açıkladı. Ülkedeki en büyük sendika Verdi'nin katılımıyla ülkede tüm ulaşım duracak. Trenler, metrolar, otobüsler ve uçaklar sefere çıkmayacak.
Bordeaux Belediye Binası, göstericiler tarafından yakıldı. Alevler geceyi aydınlattı.